మొక్కలు నాటడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత: పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి

హైదరాబాద్: తన జన్మదిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని రాజ్యసభ సభ్యులు జోగినపల్లి సంతోష్‌కుమార్ ప్రారంభించిన గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్‌లో భాగంగా మినిస్టర్ క్వార్టర్స్‌లోని తన నివాసంలో కుటుంబ సభ్యులతో కలసి స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి మొక్కలు నాటారు. మొక్కలు నాటడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని తెలుపుతూ 17వ తేదీన సిఎం కెసిఆర్ జన్మదినం సందర్భంగా గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్‌లో భాగంగా ‘కోటి వృక్షార్చన’ ఒకే రోజు ఒకే గంటలో ఒక కోటి మొక్కలు నాటే కార్యక్రమంలో భాగస్వాములై ప్రతి ఒక్కరు మొక్కలు నాటి మొబైల్ పంపించగలరు. ఇందుకోసం మొబైల్ యాప్ కోసం మీ వాట్సప్ నుండి 9000365000 నెంబర్‌కు జిఐసి అని మెసేజ్ చేయాలని పిలుపు నిచ్చారు. హరిత సంకల్పంలో మీ కృషికి గుర్తింపుగా ముఖ్యమంత్రి దగ్గర నుంచి వనమాలి బిరుదును మీకు ఈ మెయిల్, మొబైల్‌కు వారం రోజుల్లో పంపబడుతుందని స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి తెలిపారు.

మొక్కలు నాటిన టిన్యూస్ ఛానల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎడిటర్ సురేష్‌బాబు

గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్‌లో భాగంగా తన జనదిన్మ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని టి.న్యూస్ ఛానల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎడిటర్ సురేష్‌బాబు బంజారాహిల్స్‌లో మొక్కలు నాటారు. తన వంతుగా మొక్కలు నాటడం చాలా సంతోషాన్నిచ్చిందని సురేష్‌బాబు తెలిపారు. మొక్కలు నాటడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని తెలిపారు.

తెలంగాణను అతి త్వరలోనే గ్రీన్ తెలంగాణగా పిలుచుకుంటాం

గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్‌లో భాగంగా సినీ ఆర్టిస్ట్ వెంకీ మొక్కలు నాటారు. ఎంపి జోగినపల్లి సంతోష్‌కుమార్ పిలుపు మేరకు టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో చిరంజీవి, పవన్‌కల్యాణ్, మహేష్‌బాబు, రామ్‌చరణ్, బాలీవుడ్ హీరోలు సంజయ్‌దత్, అజయ్‌దేవగన్, తమిళ హీరో విజయ్‌లు మొక్కలు నాటా రన్నారు. మొక్కలు నాటడం మన అందరి బాధ్యతగా తీసుకోవాలని తెలిపారు. కాలుష్యాన్ని తగ్గించి అందమైన ఆస్వాదాన్ని పొందవచ్చన్నారు. గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ ద్వారా తెలంగాణను గ్రీన్ తెలంగాణగా అతి త్వరలోనే పిలుచుకుంటామని వెంకీ తెలిపారు. కమేడియన్ వేణు విసిరిన గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్‌ను స్వీకరిస్తూ మాదాపూర్ కాకతీయ పార్క్‌లో వెంకీ మొక్కలు నాటారు. అనంతరం మరో ముగ్గురిని (కమేడియన్ అండ్ హీరో సుహాస్, లిరిక్స్ రైమాన్, డైరెక్టర్ సాందీప్..) నామినేట్ చేశారు.

