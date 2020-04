వరంగల్ రూరల్: కారుకు పోలీస్ అని స్టిక్కర్ తగిలించి, ఆపై కారు ముందు భాగంలో పోలీసు టోపి ఉంచి అక్రమంగా మద్యం రవాణా చేస్తూ పోలీసులకు పట్టుబడిన ఘటన వరంగల్ రూరల్ జిల్లాలో గుట్టు రట్టయింది. వరంగల్ రూరల్ జిల్లాకు చెందిన ఇద్దరు వ్యక్తులు అక్రమంగా మద్యం బాటిల్స్‌ని రవాణా చేయడానికి పోలీస్ స్టిక్కర్లను ఉపయోగించుకున్నారు. పోలీస్ స్టిక్కర్ ఉంటే ఏ పోలీసూ చెక్ పోస్టుల వద్ద తమను ఆపరనే ఉద్దేశంతో ఈ పని చేసినట్లు పోలీసులు వివరిస్తున్నారు. సదరు ఇద్దరు వ్యక్తులు వరంగల్ నుంచి నర్సంపేట వెళ్లి ప్రతిసారీ మద్యం బాటిల్స్ తెచ్చుకోవడం అధిక ధరలకు విక్రయించడం జరుగుతోందని పోలీసు విచారణలో తేలింది.

అర్ధరాత్రి అక్రమంగా మద్యం తరలిస్తున్న కారుతో పాటు ఇద్దరు వ్యక్తులను నర్సంపేట పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వరంగల్‌లోని కరీమాబాద్‌కు చెందిన రాజుకుమార్, రవిలకు నర్సంపేటలో శ్రీనివాస వైన్స్ ఉంది. లాక్ డౌన్ ఉన్నందున మద్యం దొరకక పోవడంతో అడ్డదారిలో డబ్బులు సంపాదించాలనే ఆలోచనతో కారుకు పోలీస్ స్టిక్కర్ అంటించి, కారులో పోలీస్ టోపి పెట్టి అన్ని చెక్ పోస్టుల దగ్గర పోలీస్ అని చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నట్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు. ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకుని, వారి నుంచి కారు, మద్యం బాటిళ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

Police arrest two for illegal transport of liquor at warangal