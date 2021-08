చీటింగ్ కేసులో హీరో ఆర్యకు పోలీసుల క్లీన్ చీట్

చెన్నయ్ : ఓ చీటింగ్ కేసులో కోలీవుడ్ హీరో ఆర్యకు చెన్నయ్ పోలీసులు క్లీన్ చీట్ ఇచ్చారు. తనను హీరో ఆర్య పెళ్లి చేసుకుంటానని మోసం చేశాడని, తన నుంచి ఆర్య రూ.70 లక్షలు తీసుకున్నాడని శ్రీలంకకు చెందిన ఓ యువతి చెన్నయ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో ఈ విషయంలో దర్యాప్తు చేసిన పోలీసులు అసలు దోషులను పట్టుకున్నారు. చెన్నయ్ లోని పులియాందోపుకు చెందిన మ‌హ్మ‌ద్ అర్మాన్‌, మ‌హ్మ‌ద్ హుస్సేనీ అనే ఇద్ద‌రు వ్య‌క్తులు హీరో ఆర్య పేరుతో స‌ద‌రు శ్రీలంక యువతిని మోసం చేసినట్టు పోలీసుల విచారణలో తేలింది. నిందితుల వాట్స‌ప్ చాట్‌ను కూడా పోలీసులు బ‌య‌ట పెట్టారు. త‌న ప్ర‌మేయం లేకుండా త‌న‌పై అప‌వాదు రావ‌డంతో ఎంతో మనసిక క్షోభకు గురయ్యానని, ఆ స‌మ‌యంలో త‌న‌కు అండగా నిలిచిన ప్రతిఒక్కరికి ధన్యవాదాలు అంటూ ఆర్య ట్వీట్ చేశారు. ఈ కేసులో అస‌లు దోషులు ప‌ట్టుకున్న చెన్నయ్ పోలీసుల‌కు కూడా ఆర్య ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

I would like to thank Commissioner of Police @chennaipolice_

Additional Commissioner of Police-Central Crime Branch and

Cyber Crime Team of Chennai city for arresting the Real culprit. It was a real mental trauma which I never expressed. Love to everyone who believed in me 🤗

— Arya (@arya_offl) August 24, 2021