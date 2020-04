తబ్లిగీ జమాత్ కేసులో 1890 మంది

విదేశీయులకు లుకౌట్ నోటీస్

న్యూఢిల్లీ : ఢిల్లీ నిజాముద్దీన్ లో తబ్లిగి జమాత్ కార్యక్రమానికి హాజరు కావడం కోసం విదేశాల నుంచి నిధులు సమకూర్చిన 1890 డిపాజిటర్లపై క్రైమ్ బ్రాంచి లుకవుట్ నోటీసు జారీ చేసింది. వీరంతా వీసా నిబంధనలు ఉల్లంఘించి మత కార్యక్రమాల్లో నిమగ్నమైనట్టు నమ్ముతున్నారు. ఈ కేసులో దర్యాప్తునకు సహకరించడానికి మర్కజ్‌తో సన్నిహిత సంబంధం ఉన్న 18 మందికి క్రైమ్ బ్రాంచి నోటీసులు జారీ చేసింది. ఇంతకు ముందు క్రైమ్ బ్రాంచి బృందం మర్కజ్‌కు పాల్గొనడానికి ఎవరు వచ్చారో వారిలో 1500 మందిని పట్టుకుంది. వీరిలో 400 మంది విదేశీయులు ఉన్నారు. వీరంతా ఢిల్లీ లోని వివిధ ప్రాంతాల్లో పెద్ద మసీదుల్లో, బంధువుల ఇళ్లలో ఉన్నారు.

