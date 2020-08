ప్రజలకు పోలీసు మంచి స్నేహితుడు : డిజిపి

హైద‌రాబాద్ : ప్రజలకు పోలీసు మంచి స్నేహితుడు అని తెలంగాణ డిజిపి ముదిరెడ్డి మహేందర్ రెడ్డి అన్నారు. ఆదివారం స్నేహితుల దినోత్సవం జరుగుతోంది. ఈ సందర్భంగా డిజిపి ట్విట్టర్ ద్వారా స్పందించారు. ప్రజల ప్రతి అవసరంలోనూ స్పందించేవాడు, ప్రజలకు భద్రత, రక్షణ కలిపించేవాడు, అనునిత్యం ప్రజల క్షేమం గురించి ఆలోచించేవాడు అయిన పోలీసును మించిన మరో స్నేహితుడు ఉండడని ఆయన స్పష్టం చేశారు. చట్టానికి, సమాజానికి కట్టుబడి ఉండే ప్రతిఒక్కరికి పోలీసుల కంటే మంచి స్నేహితుడు ఉండడని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రతి పౌరుడు శాంతిభద్రతల పరిరక్షణలో పోలీసులకు సహకరించాలని, వారి నుంచి స్నేహాస్తాన్ని ఆందుకోవాలని ఆయన కోరారు.

#Police The one who responds to our every need, the one who always thinks of our safety & the one who can risk himself for us.

Can there be a best friend than #Police for a one, who abides by law & #SocialOrder.#HappyFriendshipDay2020#JoinHandsTogetherToSafeguardOurCommunity. pic.twitter.com/FHnV07S7Ja

— DGP TELANGANA POLICE (@TelanganaDGP) August 2, 2020