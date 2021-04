గల్లీల్లో గంజాయి గ‘మ్మత్తు’

హైదరాబాద్: రాచకొండ, సైబరాబాద్, హైదరాబాద్ నగరంలోని గల్లీలలో గంజాయి విక్రయాలు యధేశ్చగా సాగుతున్నా పోలీసులు అంటీముట్టనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారన్న ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. గంజాయి విక్రయదారులు, దళారుల చేతిలో యువత విద్యార్థి దశలోనే మత్తుకు అలవాటు పడుతున్నారు. తొలుత మత్తు పదార్థాలకు అలవాటైన వారు కాలక్రమంలో మత్తుపదార్థాలు విక్రమాలు సాగించే స్థితికి చేరుకుంటున్నారు. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ కిక్కు వస్తుండటంతో కొందరు యువకులు గంజాయి సేవనంపై మక్కువ చూపుతున్నారు. మూడు కమిషనరేట్ల పరిధిలో ఇటీవల సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగులు తొలుత డ్రగ్స్‌కు అలవాటై కొద్దికాలానికే గోవా నుంచి డ్రగ్స్ తరలించి వ్యాపారం చేస్తూ ఎక్సైజ్ పోలీసులకు పట్టుబడిన సందర్బాలు సైతం ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు, మైనర్‌లు మత్తు రక్కసి కోరలకు చిక్కుకుంటుండటంతో వారి భవిష్యత్‌ను అంధకారమవుతోంది. తొలుత విద్యార్థులకు సరదా పేరుతో అలవాటు చేసి మత్తుకు అలవాటు పడుతున్నారు.

దీన్ని ఆసరాగా చేసుకుని గంజాయి వ్యాపారులు

షాపులు, పాఠశాల పరిసరాల్లో ఉండే నిర్మానుష్య ప్రాంతాలు గంజాయి విక్రయానికి అడ్డాలుగా మార్చుకుంటున్నారు. ఎపిలోని కొన్ని ఏజెన్సీ ప్రాంతాల నుంచి గుట్టుచప్పుడు కాకుండా నగరానికి రవాణా అవుతున్న గంజాయిని స్థానికంగా కొన్ని ముఠాలు విక్రయాలకు పాల్పడుతున్నారు. సికిందరాబాద్, కూకట్‌పల్లి, గచ్చిబౌలి తదితర ప్రాంతాలలోని కొన్ని దుకాణాలలో గంజాయి సేవించేందుకు వినియోగించే పేపర్, ఖాళీ గొట్టాలను విక్రయిస్తున్నారు. వీటిని దుకాణదారులు ప్రత్యేకంగా గోవా, హైదరాబాద్ ల నుంచి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఇదిలావుండగా ఇటీవల కాలంలో గంజాయి సేవిస్తున్న మైనర్లను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు వారి తల్లిదండ్రుల సమక్షంలో కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చిపంపుతున్నారు.

ఇటీవల కాలంలో రాష్ట్రంలో గంజాయి విక్రేతలపై పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారు. మరోవైపు గంజాయి అక్రమరవాణా, వినియోగాన్ని అరికట్టేందుకు విద్యాసంస్థల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తామని పోలీసు ఉన్నతాధికారులు వివరిస్తున్నారు. ఇటీవల కాలంలో రాష్ట్రంలో మాదక ద్రవ్యాలకు యువకులతో పాటు యువతులు సైతం బానిసలుగా మారుతున్నారని పోలీసులు గుర్తించారు. కొందరు మత్తుకు బానిసలైన వారు దొంగతనాలకు పాల్పడటం, దురుసు ప్రవర్తన, చివరికి డ్రగ్స్ అమ్మడం వరకు వెళ్లి అసాంఘిక కార్యకలాపాలతో జీవితాలు నాశనం చేసుకుంటుడటం విచాకరం. మరికొందరు ఆల్కహాలు, గంజాయికి బానిసలుగా మారి డీ అడిక్షన్ కేంద్రాలకు వస్తున్నారని ఆయా సంస్థల నిర్వాహకులు వివరిస్తున్నారు. అదేవిధంగా గంజాయి సేవిస్తున్న కేసులు తరచుగా వస్తున్నాయని, గంజాయి ప్రధానంగా మెదడుపై ప్రభావం చూపుతుందని, ఆ మత్తు పదార్థం సేవించగానే సైకోగా మారే అవకాశాలుంటాయని మానసిక వైద్యులు పేర్కొంటున్నారు.

ఒకవైపు గంజాయి రవాణాను అరికట్టేందుకు పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నప్నటికీ గంజాయి విక్రయదారులు గట్టుచప్పుడు కాకుండా రవాణా కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు. గంజాయి విక్రయాలపై ప్రత్యేక దృష్టిసారిస్తున్నామని, పిల్లల తల్లిదండ్రులు సైతం వారి పిల్లల నడవడికపై నిఘా పెట్టాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. అదేవిధంగా అనతికాలంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గంజాయి విక్రయాలతో పాటు వినియోగంపై స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహిస్తామని పోలీసు అధికారులు వివరిస్తున్నారు. అలాగే ఎవరైన గంజాయి, మత్తు పదార్థాలను విక్రయిస్తున్నారన్న అనుమానం ఉంటే వెంటనే సమీపంలోని పోలీసులకు సమాచారమివ్వాలని పోలీసు అధికారులు కోరుతున్నారు. ఈ క్రమంలో గంజాయి విక్రయాలపై స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం అందించాలని, స్థానిక పోలీసులు నిర్లక్షం వహిస్తే వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసుబాసులు పేర్కొంటున్నారు.

Police no action on cannabis sales in the city streets