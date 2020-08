న్యూఢిల్లీ: బాలుడిని లాఠీతో చితకబాదిన కానిస్టేబుల్ ను సస్పెండ్ చేస్తూ ఉన్నతాధికారులు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఢిల్లీలోని ఆర్కేపురం ప్రాంతంలో శనివారం నైట్ డ్యూటీలో ఉన్న ఓ కానిస్టేబుల్ బాలుడిని లాఠీతో కొడుతుంటే పక్కనే ఉన్న మరో కానిస్టేబుల్ చూస్తూ నిల్చున్నాడు. అక్కడే ఉన్న ఓ యువకుడు ఈ ఘటనను వీడియో తీసి సామాజికమాధ్యమంలో పోస్టు చేశాడు. అయితే కానిస్టేబుల్ ఆ బాలుడిని ఎందుకు కొట్టాడో తెలియదు. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు కానిస్టేబుల్ ను సస్పెండ్ చేయాలని కామెంట్లు చేశారు. ఈ ఘటనపై ఉన్నతాధికారులు స్పందించారు. తమ దృష్టికి వచ్చిన వెంటనే సదరు కానిస్టేబుల్ ను సస్పెండ్ చేసినట్టు వెల్లడించారు. ఈ విషయంపై విచారణ కూడా ప్రారంభించినట్టు డిప్యూటీ పోలీస్ కమిషనర్ (నైరుతి) దేవేందర్ ఆర్య తెలిపారు. నిజ నిర్ధారణ జరిపిన తరువాత కానిస్టేబుల్‌పై తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆర్య స్పష్టం చేశారు.

