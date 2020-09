నేతలనూ వదలని కరోనా పంజా

కోవిడ్ బారిన పడ్డ రాజకీయ హేమాహేమీలు వీరే

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో ఇటీవలి కాలంలో పలువురు రాజకీయ నాయకులకు కరోనా వచ్చింది. వారిలో అత్యధికులు త్వరితగతినే కోలుకుని నివాసాలకు వెళ్లారు. జనం మధ్య తిరిగే నేతలు వారికి దూరంగా ఉండటం చివరికి వారి రాజకీయ అస్థిత్వానికి ఎసరు తెచ్చిపెడుతుంది. దీనిని గుర్తించి ఎక్కువగా జనంతో తిరిగిన వారు, సభలు సమావేశాలకు వెళ్లిన నేతలు ఎక్కువగా ఈ కోవిడ్ బారిన పడ్డారు. వారు తమ ఫార్మూలా ప్రకారం ప్రజలలో తిరిగితే, కరోనా వైరస్ తన పని తానుచేసుకుంటూ వెళ్లింది. వీరిని ఆసుపత్రుల పాలు చేసింది. తాజాగా గోవా ముఖ్యమంత్రి ప్రమోద్ సావంత్ కోవిడ్ పాజిటివ్ కేసుగా మారారు. దీనితో కరోనా సోకిన ప్రముఖ రాజకీయ నేతల జాబితాలో ఆయనా చేరారు. ఈ 47 ఏండ్ల బిజెపి నేత తనకు కరోనా వచ్చినట్లు, ఇప్పుడు ఇంటికి పరిమితం అయినట్లు తెలిపారు.

ఇంటి నుంచే డ్యూటీ చేస్తానని, చికిత్స పొందుతానని ప్రకటించారు. అయితే ఇంతవరకూ దేశంలో ఎంత మంది రాజకీయ నాయకులకు కరోనా వచ్చిందనేది వైద్య అధికారిక లెక్కల ప్రకారం వెల్లడైంది. మాజీ రాష్ట్రపతి వయోవృద్ధ నేత. ఇతరత్రా అనారోగ్య సమస్యలతో ఆసుపత్రిలో చికిత్సకు చేరిన ఆయనకు కరోనా కూడా వచ్చినట్లు తరువాతి క్రమంలో తేలింది. ఇటీవలే ఆయన డీప్ కోమా మధ్యనే మృతి చెందారు. ఇక కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా కూడా కరోనా బారిన పడ్డారు. ఆగస్టు 2వ ఈ విషయం నిర్థారణ అయింది. ఢిల్లీ ఎయిమ్స్‌లో చికిత్స పొందారు. తరువాత రికవరీ అయి బయటకు వచ్చారు. వెంటనే సభలకు హాజరు కావడం, అలసటతో ఆయన అస్వస్థతకు గురై తిరిగి ఆసుపత్రి చేరారు. ఈసారి ఆయనకు కరోనా లేదని స్పష్టం అయింది.

కేంద్ర కేబినెట్‌లోని మంత్రులలో కోవిడ్ సోకిన తొలి మంత్రి ఆయనే అయ్యారు. కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజవాయువుల మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌కు కూడా కరోనా సోకింది. ఆగస్టు 4వ తేదీన ఆయనకు కరోనా పాజిటివ్ నిర్థారణ అయింది. ఇక సిఎంలనూ కరోనా వదల్లేదు. కర్నాటక ముఖ్యమంత్రి బిఎస్ యడియూరప్ప ఈ వైరస్ బారిన పడ్డారు. గత నెల 2న ఆయన స్వయంగా తనకు వైరస్ పాజిటివ్ అని తేలినట్లు ప్రకటించారు. ఈ 77 ఏండ్ల నేత ఐసోలేషన్‌కు వెళ్లారు. ఆయన అధికారిక నివాసానికి చెందిన సిబ్బందిలో పలువురికీ వైరస్ సంక్రమించిన కొద్ది వారాలకు సిఎం కరోనా బాధితులు అయ్యారు. ఇక కర్నాటక మాజీ సిఎం, కాంగ్రెస్ నేత సిద్ధరామయ్య కూడా కరోనా బాధితులు అయ్యారు. ఆగస్టు 5వ తేదీన ఈ 71 ఏండ్ల నేతకు వైరస్ సోకినట్లు తేలింది. తరువాత వైద్యుల సలహాతో ఆసుపత్రిలో చేరారు.

మాజీ మంత్రి చిదంబరం కుమారుడు, కేసులతో సతమతమవుతున్న కార్తీ చిదంబరం కూడా ఆగస్టు 3న కరోనా పాజిటివ్‌గా నిర్థారణ అయింది. తమిళనాడులోని శివగంగ ఎంపి అయిన కార్తీ తనకు కరోనా వచ్చినట్లు ఇంటికి పరిమితం అయినట్లు తెలియచేసుకున్నారు. ఇక సిఎంల వరుసలో మధ్యప్రదేశ్ సిఎం శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్‌కు జులైలోనే కరోనా వచ్చింది. అంతకు ముందు ఆయన కేబినెట్ మంత్రి ఒకరికి వైరస్ వచ్చినట్లు నిర్థారణ అయింది. సిఎంతో కలిసి ఈ మంత్రి అరవింద్ భడోరియా రాష్ట్ర గవర్నర్ లాల్జీ టాండన్ అంత్యక్రియలకు లక్నోకు వెళ్లి వచ్చారు. ఇక కేంద్ర మంత్రులలో సీనియర్ మంత్రి గజేంద్ర షెకావత్‌కూడా దీనికి గురయ్యారు. కేంద్రంలో జలశక్తి వనరుల మంత్రిత్వశాఖను ఆయన నిర్వహిస్తున్నారు. తాను ఆసుపత్రిలో చేరినట్లు తెలిపారు. అసోం మాజీ సిఎం తరుణ్ గొగోయ్ కూడా కోవిడ్ బారిన పడ్డారు.

ప్రపంచ నేతలను పలకరించిన వైరస్

తొలుత కోవిడ్ బారిన పడి విషమ పరిస్థితిని ఎదుర్కొని క్షేమంగా బయటపడ్డ వ్యక్తి బ్రిటన్ ప్రధాని బోరిస్ జాన్సన్. మార్చిలోనే ఆయనకు వైరస్ సోకింది. క్వారంటైన్ అయ్యారు. ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లో చికిత్స తరువాత ఆరోగ్యం పొందారు. ఎప్రిలో ఆయన డిశ్చార్జి అయ్యారు. కెనడా ప్రధాని జస్టిన్ ట్యూడియూ భార్య సోఫీ గ్రెగోరి ట్యూడియా కూడా కరోనా పాలయ్యారు. తరువాత రికవరీ అయ్యారు. ఆరోగ్య మంత్రులనూ కరోనా వదలలేదు. ఇజ్రాయెల్ ఆరోగ్య మంత్రి అయిన యాకోవ్‌కు ఆయన భార్యకు కరోనా వచ్చింది. ఇరాన్ ఉపాధ్యక్షురాలు మసోమెహూ ఎబ్టెకర్ కూడా పాజిటివ్‌గా నిర్థారితులు అయ్యారు. ప్రిన్స్ ఛార్లెస్‌కు మార్చిలోనే వైరస్ సోకింది.

ఆయన కోలుకున్నా ఇప్పటికీ ఎవరిని కలువకుండా ఉంటూవస్తున్నారు. బ్రిటన్ ఆరోగ్య మంత్రి మాట్ హంకక్‌కు కూడా వైరస్ సోకింది. తరువాత నయం అయింది. స్పెయిన్ ప్రధాని పెడ్రో సాంచెజ్ భార్య బెంగోనా కూడా ఈ జాబితాలో చేరారు. బ్రిటన్‌కు చెందిన ఆరోగ్య సహాయ మంత్రి నాదినే డోరిస్ కూడా కోవిడ్ బారిన పడ్డారు. ఈ కరోనా జాబితాలో చేరిన ప్రపంచ ప్రముఖులో బ్రిటన్‌కు చెందిన బ్రెగ్జిట్ పరిష్కర్త మైకెల్ బర్నియర్, ఇరాన్ ఆరోగ్య సహాయ మంత్రి ఇరాజ్ హరిర్చి కూడా ఉన్నారు. ఫ్రాన్స్ సాంస్కృతిక మంత్రి ఫ్రాంక్ రియిస్టర్, ఆస్ట్రేలియా హోం మంత్రి పీటర్ డ్యూటన్ కూడా వైరస్ బాధితులు అయి, తరువాతి క్రమంలో చికిత్స పొంది వైరస్ నుంచి విముక్తి పొందారు.

Politicians adding to list of those getting infected