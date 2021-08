హైదరాబాద్: సూప‌ర్ స్టార్ మ‌హేష్ బ‌ర్త్ డే సంద‌ర్భంగా మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ టీమ్ అభిమానులకు సర్ ప్రైజ్ గిఫ్ట్ ఇచ్చింది. మహేష్, త్రివిక్రమ్ కాంబోలో తెరెకెక్కబోయే మూవీ గురించి క్రేజీ అప్‌డేట్ ఇచ్చింది. ‘ఎస్ఎస్ఎమ్ బి28’ అనే వర్కింగ్ టైటిల్‏తో సినిమాను ఇప్పిటికే మూవీ మేకర్స్ ప్రకటించిన సంగ‌తి తెలిసిందే. నిన్న మహేష్ పుట్టినరోజు పురస్కరించుకొని ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు.

ఈ మూవీని పాన్ ఇండియా స్థాయిలో యాక్షన్ మూవీగా రూపొందిస్తున్నట్లు వీడియోలో వెల్లడించారు. ఇందులో మహేష్ కు జోడీగా పూజా హెగ్డే నటించనుంది. అలాగే ఈ మూవీకి పనిచేయబోయే టెక్నికల్ టీమ్‏ను కూడా పరిచయం చేశారు. దీంతోపాటు మహేష్ ప్రస్తుతం నటిస్తున్న ‘స‌ర్కారు వారి పాట’ చిత్రం నుండి విడుదలైన టీజ‌ర్ కు సూపర్ రెస్పాన్స్ రావడంతో అభిమానులు పండుగా చేసుకుంటున్నారు.

Celebrating our REIGNING Superstar @urstrulymahesh birthday, we bring you the SUPER Squad of #SSMB28 🌟

