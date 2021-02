వాషింగ్టన్ : అమెరికా పాప్ సింగర్ రిహానా కొంతకాలంగా వివాదాల్లో తలదూర్చుతున్నారు. భారత్ లో జరుగుతున్న రైతు ఆందోళనలపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన రిహానా మరోసారి వార్తల్లోకి ఎక్కారు. రిహానా మెడలో వినాయకుడి లాకెట్ వేసుకుని టాప్ లెస్ ఫొటోలకు ఫోజు ఇచ్చింది. ఈ ఫొటోను ఆమె ట్విటర్ లో పోస్టు చేసింది. ఈ ఫొటో ఇప్పడు వివాదస్పదంగా మారింది. భారత్ లో జరుగుతున్న రైతుల ఆందోళనలపై రిహానా చేసిన వ్యాఖ్యలపై కేంద్రంతో పాటు బాలీవుడ్, క్రికెట్ ప్రముఖులు మండిపడ్డారు. రైతుల ఆందోళన భారత దేశ అంతర్గత వ్యవహారమని, ఈ వ్యవహారంలో విదేశీ ప్రముఖుల జోక్యం అవసరం లేదని వారు తేల్చి చెప్పారు. సంచలనాల కోసమే వారు ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని వారు మండిపడ్డారు.

when @PopcaanMusic said “me nuh wan ya wear no lingerie tonight fa me girl” @SavageXFenty pic.twitter.com/bnrtCZT7FB

— Rihanna (@rihanna) February 15, 2021