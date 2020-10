హైదరాబాద్: యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, పూజా హెగ్డే జంటగా నటిస్తున్న ‘రాధేశ్యామ్’ సినిమా నుంచి చిత్ర యూనిట్ చెప్పిన సర్ ప్రైజ్ ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేసింది. ఈ సిన్మాలో ప్రభాస్ నటిస్తున్న ‘విక్రమాదిత్య’ రోల్ ఫస్ట్ లుక్ ను చిత్ర బృందం బుధవారం విడుదల చేసింది. ఇటీవలే పూజా హెగ్డే ఫస్ట్ లుక్ విడుదల చేసిన చిత్ర యూనిట్ తాజాగా ప్రభాస్ కు అడ్వాన్స్ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఈ అప్ డేట్ ను ఇచ్చింది. ఈ లుక్ లో ప్రభాస్ కారు ముందు భాగంపై కూర్చొని కిందికి చూస్తూ స్మైల్ ఇస్తూ కనపడుతున్నాడు. ప్రభాస్ లుక్‌ పట్ల అభిమానులు అసక్తి వ్యక్తంచేస్తూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. జిల్ ఫేమ్ రాధాకృష్ణ కుమార్ డైరెక్షన్ లో రూపొందుతున్న ఈ సిన్మా పీరియాడిక్ లవ్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతోంది. గోపీకృష్ణా మూవీస్, యూవీ క్రియేషన్స్‌ సంస్థలు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం లుక్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

The BIG moment has arrived!! 🔥🔥

Here's introducing #Prabhas as #Vikramaditya in the latest poster of #RadheShyam! 😍#RadheShyamSurprise #HappyBirthdayPrabhas

Starring #Prabhas & @hegdepooja pic.twitter.com/xdqiV7Ab1A

— Radhe Shyam (@RadheShyamFilm) October 21, 2020