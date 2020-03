ప్రభాస్ అభిమానులకు గుడ్ న్యూస్.. త్వరలో ఫస్ట్ లుక్

ప్రభాస్ కొత్త చిత్రం శరవేగంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది. ఇప్పటికే ఒక షెడ్యూల్ ముగించిన సినిమా టీమ్ కొన్ని రోజులుగా జార్జియాలో షూటింగ్ చేస్తోంది. కరోనా వైరస్ ఆందోళన ఉన్నా కూడా చిత్రీకరణ కొనసాగించి ప్లాన్ ప్రకారమే ఆ షెడ్యూల్ ముగించారు. ఇందులో ప్రభాస్, పూజా హెగ్డే, ప్రియదర్శిలతో పాటు ఇంకొందరు ముఖ్య తారాగణం పాల్గొన్నారు. షూటింగ్ ముగియడంతో సినిమా టీమ్ సభ్యులు మొత్తం ఇండియా బయలుదేరారు. ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ రాధాకృష్ణ కుమార్ మాట్లాడుతూ త్వరలోనే ఫస్ట్ లుక్ విడుదల చేస్తామని తెలిపారు. గోపికృష్ణ మూవీస్ బ్యానర్‌పై కృష్ణంరాజు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని తెలుగుతో పాటు హిందీలో కూడా రూపొందించి ఇతర భాషల్లోకి అనువదించనున్నారు. ఈ చిత్రంలో యాక్షన్ మాత్రమే కాకుండా మంచి రొమాంటిక్ కంటెంట్ కూడా ఉండనుంది. ఈ చిత్రానికి ‘జాన్’ అనే పేరుతో పాటు ఓ డియర్, రాధేశ్యామ్ అనే రెండు టైటిల్స్ పరిశీలనలో ఉన్నాయి. ఈ చిత్రానికి బాలీవుడ్ సంగీత దర్శకుడు అమిత్ త్రివేది సంగీతం అందించే అవకాశాలున్నాయి.

Prabhas New Movie First Look Release Soon