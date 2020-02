ప్రశాంత్ కిశోర్ ‘రాజకీయం’!

2014లో వినూత్న రీతిలో ప్రధాన మంత్రి అభ్యర్థిగా ప్రజల దృష్టి ఆకట్టుకొని, నరేంద్ర మోడీ అనూహ్య విజయం సాధించడంతో ఎన్నికల వ్యూహకర్తగా ప్రశాంత్ కిషోర్ మంచి గుర్తింపు పొందారు. ఆయన ప్రజ్ఞాపాటవాల పట్ల దేశ వ్యాప్తంగా ప్రశంసలు వెలువెత్తాయి. అయితే అప్పటి నుండి ఆయన ఏ రాజకీయ పార్టీ వద్ద, ఏ నాయకుడి వద్ద నిలకడగా ఉండలేకపోతున్నారు. ఒక్కొక్క నాయకుడికి ఎన్నికల వ్యూహంలో సహకారం అందిస్తుండటం, ఆ ఎన్నికలు పూర్తి కాగానే ఆ పార్టీకి లేదా నాయకుడికి దూరం అవుతూ ఉండటం జరుగుతున్నది.

ఎన్నికల వ్యూహకర్తగా తన పాత్రకు పరిమితం కాకుండా, తన సేవలకు గుర్తింపుగా రాజకీయంగా క్రియాశీల పాత్ర పొందే ప్రయత్నం చేయడంతోనే సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రి కాగానే, తన సేవలకు గుర్తింపుగా రాజ్యసభ సభ్యత్వం ఆశించారు. వీలయితే కేంద్ర మంత్రివర్గంలో చేరాలని కూడా చూశారు. అయితే అదే సమయంలో అమిత్ షా బిజెపి అధ్యక్ష పదవి చేపట్టడంతో ఆయన ఎత్తుగడలు ఫలించ లేదు. దానితో బిజెపికి దూరం కావలసి వచ్చింది. ఇదే వరుస ఇతర పార్టీలతో, నేతలతో కూడా ఆయనకు ఎదురవుతుంది.

ఆయన తన వృత్తి పట్ల కాకుండా దానిని ఆధారంగా చేసుకొని జాతీయ రాజకీయాలలో కీలక పాత్ర వహించే ప్రయత్నాలు ఎదురు తిరుగుతున్నాయి. ఒక విధంగా జాతీయ రాజకీయాలలో ‘నాయకత్వ శూన్యత’ నెలకొందనే భావనతో అవకాశం వస్తే తనకు కూడా కీలక భూమిక వహించే అవకాశం లభించక పోదని అంచనా వేస్తుకున్నట్లు కనిపిస్తున్నది. తాజాగా ఆయన జెడి (యు) నుండి బైటకు రావలసి రావడం ఆయన రాజకీయ ప్రయాణం లో గందరగోళాన్ని వెల్లడి చేస్తుంది. ఒక వంక పలు పార్టీలకు రాజకీయ వ్యూహకర్తగా ఉంటూనే ఆ పోటీలో చేరడంతోనే జాతీయ ఉపాధ్యక్షుడు అయ్యాడు. కొద్దీ రోజులలో జరిగే రాజ్యసభ ఎన్నికలలో రాజ్యసభకు వెళ్ళబోతున్నట్లు కూడా వార్త కథనాలు వచ్చాయి.

అంతేకాదు పార్టీలో తన రాజకీయ వారసుడిగా నితీష్ కుమార్ ఆయనను ఎంపిక చేసిన్నట్లు కూడా అప్పట్లో వార్త కథనాలు వెలువడ్డాయి. ఈ కథనాలే ఆయనకు ఇబ్బందికరంగా మారాయి. రాజ్యసభకు వెళ్లలేక పోవడమే కాకుండా, పార్టీ వ్యవహారాలలో ఆయన మితిమీరి జోక్యం చేసుకొనే ప్రయత్నాల పట్ల తీవ్ర ప్రతిఘటనలు వెలువడ్డాయి. 2019 లోక్‌సభ ఎన్నికలలో తన రాజకీయ, ప్రచార వ్యూహాలను రూపొందించుకోగల సామర్ధ్యం పార్టీకి ఉన్నదని, ఆయన సేవలు అవసరం లేదని బహిరంగంగానే స్పష్టం చేశారు. దానితో ఖంగు తిన్న ప్రశాంత్ కిషోర్ పార్టీ నుండి వైదొలగడానికి అదను కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇంతలో పౌరసత్వ సవరణ చట్టంను ఆసరాగా తీసుకొని నితీష్ కుమార్‌కు, బిజెపికి మధ్య అగ్గి రాజేసే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే తెలివైన రాజకీయ వ్యూహకర్త అయిన నితీష్ కుమార్ అమిత్ షా చెబితేనే ఆయనకు పార్టీలో పదవి ఇచ్చిన్నట్లు చెప్పి పరువు తీశారు. దానితో పార్టీ నుండి బైటకు రాక తప్పలేదు.

బిజెపిని వీడిన తర్వాత నితీష్ – లాలూ ప్రసాద్ సయోధ్యకు మార్గం ఏర్పర్చి, వారి కూటమి బీహార్ లో విజయం సాధించేందుకు తన వంతు సహకారం అందించడంతో కిషోర్ పరపతి పెరిగింది. అయితే ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్‌కు పంజాబ్, ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లో సేవలు అందిస్తూ బొక్కబోర్లా పడ్డారు. ప్రచార వ్యూహాలకు పరిమితం కాకుండా అంతర్గత పార్టీ వ్యవహారాలను నిర్దేశించే ప్రయత్నం చేయడంతో పంజాబ్‌లో జోక్యం చేసుకోవద్దని కెప్టెన్ అమరీందర్ సింగ్ హెచ్చరించారు. పార్టీకి దూరంగా ఉంచిన తన రాజకీయ ప్రత్యర్థులకు తిరిగి పార్టీలో కీలక స్థానం ఇవ్వమని వత్తిడి తేవడంతో కెప్టెన్ తమాయించుకోలేకపోయారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌లో సహితం ఏమి చేయలేక పోయారు. తాను చెప్పిన్నట్లు వినకపోవడంతో కాంగ్రెస్ బొక్కబోర్లా పడినట్లు కాంగ్రెస్ వారిపైననే నెపం నెట్టారు. వాస్తవానికి బలమైన సంస్థాగత స్వరూపం కల్గిన బిజెపిలో కేవలం ప్రచార వ్యూహానికి పరిమితమైతే ఇబ్బంది ఉండెడిది కాదు.

కేంద్ర ప్రభుత్వంలో తన మాట చెల్లుబాటు అయ్యేటట్లు చేసుకొనే ప్రయత్నమే ఎడబాటుకు దారి తీసింది. ఇతర పార్టీలలో ఆయా పార్టీల అంతర్గత వ్యవహారాలలో జోక్యం చేసుకొంటూ, ఆదేశాలు ఇస్తుంటే ప్రతిఘటన తప్పడం లేదు. కొద్దికాలమే ఉన్న కాంగ్రెస్‌లో సహితం అదే పరిస్థితి ఎదురైనది. ప్రియాంక గాంధీ తన సోషల్ మీడియాను నిర్వహించడం కోసం తప్ప రాహుల్ గాంధీతో సహా ఆయన పట్ల ఎవ్వరు సానుభూతి చూపలేదు. పశ్చిమ బెంగాల్‌లో మమతా బెనర్జీ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లో వై ఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డిలు సహితం ఎన్నికల వరకు ఆయన సేవలు ఉపయోగించుకొని, ఆ తర్వాత వదిలించుకున్నారు. రోజూ రాజకీయ నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో జోక్యం చేసుకొనే అవకాశం ఇవ్వనే లేదు. దేశంలో ఇప్పుడు దాదాపు ఏ పార్టీ కూడా ఆయన సేవలకు అంతగా ఆసక్తి చూపడం లేదు. తమిళ నాడులో తాజాగా డిఎంకె ఆయన సేవలను ఉపయోగించుకోవడానికి ముందుకు వచ్చినా, అక్కడ సహితం ఎక్కువ స్వాతంత్య్రం తీసుకొనే అవకాశం ఉండకపోవచ్చు.

నితీష్ కుమార్ గెంటి వేయడం, అందుకు అమిత్ షా కారణం అన్నట్లు కథనాలు రావడంతో వెంటనే ఆగ్రహంతో ఢిల్లీ వెళ్లి, ఎట్లాగైనా ఆప్ అధినేత అరవింద్ కేజ్రీవాల్ మరో సారి ముఖ్యమంత్రి అయ్యేటట్లు చూడాలనే పట్టుదలతో పని చేశారు. అయితే అక్కడ ఎట్లాగూ కేజ్రీవాల్‌కు సానుకూల వాతావరణం నెలకొన్నడంతో ఆయనకు వచ్చే కీర్తి పెద్దగా ఉండకపోవచ్చు.

బలమైన రాజకీయ నాయకత్వం, క్షేత్ర స్థాయిలో పట్టు ఉన్న ఏ రాజకీయ పార్టీ కూడా రాజకీయ వ్యవహారాలలో ఎన్నికల వ్యూహం పేరుతో జోక్యం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వడం సాధ్యం కాదు. కేవలం ప్రచారం జరిపే తీరు, అందులో ఉపయోగించే నినాదాలు వంటి వారి వరకు వ్యూహకర్తలు పరిమితం కావలసి ఉంటుంది. గతంలో యోగేంద్ర యాదవ్, జివిఎల్ నరసింహారావు వంటి ఎన్నికల వ్యూహకర్తలు సహితం ఆ క్రమంలో ఏర్పడిన సాన్నిహిత్యంతో రాజకీయ పదవులు పొందటంలో కొంతమేరకు విజయవంతం అయ్యారు.

అయితే వారి పాత్ర మీడియా కార్యక్రమాలకే ఎక్కువగా పరిమితం అవుతూ ఉండటం గమనార్హం. రాజకీయాలలో నిర్ణయాత్మక పాత్ర వహించే ప్రయత్నాలు ఫలించడం లేదు. ఎన్నికల వ్యూహాలకు ఒక హోదాను, గుర్తింపును, ప్రతిష్ఠను తీసుకు రావడంలో ప్రశాంత్ కిషోర్ విజయం సాధించారు. అంతేకాకుండా అందుకోసం పెద్ద ఎత్తున నిధులు ఖర్చు పెట్టేటట్లు రాజకీయ పార్టీలను చేయగలుగుతున్నారు. నేడు దాదాపు ప్రతి రాజకీయ పార్టీ కూడా గతంలోవలే క్షేత్రస్థాయిలో అంకిత భావంతో పని చేయగల కార్యకర్తల బృందాలకు నోచుకోవడం లేదు.

ప్రచారం దగ్గర నుండి మొత్తం ఎన్నికల యంత్రాంగాన్ని నేడు రాజకీయ పార్టీలు కార్పొరేట్ సంస్థలకు అప్పజెప్పుతున్నాయి. అందుచేత ప్రశాంత్ కిషోర్ వంటి వారి సేవలు అవసరం అవుతున్నాయి. దానిని ఆసరాగా తీసుకొని ఆయా పార్టీలపై రాజకీయంగా ఆధిపత్యం వహించాలి అనుకోవడం అసలుకే మోసం కలిగిస్తుందని కిషోర్ ప్రయాణం వెల్లడి చేస్తుంది.

Prashant Kishore is well known as an election strategist