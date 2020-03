పవన్ కళ్యాణ్ ప్రి-లుక్ పోస్టర్ విడుదల

హైదరాబాద్: పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ చాలా కాలం తర్వాత సినిమాల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పవన్ 26వ సిన్మాకు సంబంధించిన ప్రి-లుక్ ను చిత్రబృందం ఆదివారం విడుదల చేసింది. ఈ లుక్ లో పవన్ కళ్యాణ్ జేబులో చేతులు పెట్టుకుని నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. శ్రీరామ్ వేణు ‘పింక్’ రిమేక్ లో భాగంగా డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ సినిమాను దిల్ రాజు నిర్మిస్తున్నారు. ఇక ఈ మూవీ ఫస్ట్ లుక్ మార్చి 2వతేదీన సాయంత్రం 5గంటలకు విడుదల చేయనుంది చిత్రయూనిట్. ప్రస్తుతం పవన్ ప్రి-లుక్ పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

