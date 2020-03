కరోనా మృతదేహం – తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు

సూచనలు విడుదల చేసిన కేంద్రం

న్యూఢిల్లీ: ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న కరోనా వైరస్ (కోవిడ్ 19) వ్యాప్తిని, మరణాల్ని అరికట్టేందుకు వివిధ దేశాల ప్రభుత్వాలు అహరహం శ్రమిస్తూ చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి. కరోనా రోగుల్ని ఆస్పత్రుల్లో ప్రత్యేకంగా ఉంచి (ఐసోలేషన్ వార్డులు) చికిత్స చేస్తున్నారు. మరి అక్కడ రోగి మరణిస్తే ఆ మృతదేహాన్ని ఏం చేయాలి? ఎలా అంత్యక్రియలు జరపాలి? అనే దానిపై చాలా సందేహాలున్నాయి. ఇప్పటివరకూ దేశంలో మూడు కరోనా మరణాలు సంభవించాయి. కోవిడ్ 19 అంటువ్యాధిపై ఇంతవరకు పరిమిత పరిజ్ఞానంతో పనిచేస్తున్న నిపుణుల సలహాల్ని తీసుకొని మృతదేహాలకు సంబంధించి ప్రభుత్వం కొన్ని మార్గదర్శకాల్ని విడుదల చేసింది.

కీలక వాస్తవాలు

n కరోనా (కోవిడ్ 19) ప్రాణం ఉన్న దేహాలకే ఎక్కువగా సోకుతుంది. తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మృతదేహం నుంచి ఆరోగ్య కార్యకర్తలకు లేదా కుటుంబ సభ్యులకు కరోనా సోకే అవకాశం లేదు.

n కోవిడ్ రోగులు మరణించిన తర్వాత …శవపరీక్ష సమయంలో ఊపిరితిత్తులకు మాత్రమే రోగవ్యాపక లక్షణాలుంటాయంటున్నారు.

ఆరోగ్య కార్యకర్తలు పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు

రోగి బతికున్నప్పుడు వ్యాధి సోకకుండా పాటించిన జాగ్రత్తలే పాటించాలి. అవి:

n చేతులు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి.

n వ్యక్తిగత రక్షణ పరికరాల్ని అంటే …నీటి నిరోధక అప్రాన్, గ్లవుజులు, మాస్క్‌లు, కంటి రక్షణ పరికరాల్ని వాడాలి.పదును వస్తువుల్ని వాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

n మృతదేహాన్ని, రోగికోసం వాడిన పరికరాల్ని క్రిమి నిరోధక గుణం ఉన్న సంచిలో ఉంచాలి. నారతో చేసిన పనిముట్టుతో పరిసరాల్ని క్రిమినిరోధకంగా శుభ్రం చేయాలి.

సిబ్బందికి శిక్షణ

n మృతదేహాలకు సంబంధించి ఐసొలేషన్ వార్డు, మార్చురీ, అంబులెన్స్. శ్మశానంలో విధులు నిర్వహించే వారికి అంటురోగ నిరోధక చర్యలపై శిక్షణ ఇవ్వాలి.

వార్డు నుంచి మృతదేహాన్ని ఎలా తొలగించాలి?

n మృతదేహం పర్యవేక్షణ చేస్తున్న ఆరోగ్య కార్యకర్త చేతులు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి.

n శవంపై ఉన్న ట్యూబ్‌లు, డ్రెయిన్లు, కాథెటర్లు తీసేయాలి. వీటిని తొలగించేటప్పుడు ఏవైనా కోతలు, రంధ్రాలు ఏర్పడితే వాటిని 1 శాతం హైపోక్లోరైట్‌తో క్రిమి సంహారకంగా మార్చాలి. పదునైన వస్తువుల్ని కంటైనర్‌లో ఉంచాలి.

n దేహం నుంచి ద్రవాలు కారకుండా నోరు, ముక్కు, చెవులు, కళ్లు వంటివి మూసేయాలి.

n ఐసోలేషన్ గది నుంచి మృతదేహాన్ని తరలించేటప్పుడు రోగి కుటుంబ సభ్యులు చూడాలనుకుంటే తప్పనిసరిగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.

n లీక్ పూఫ్ ఉన్న ప్లాస్టిక్ బాడీ బ్యాగ్‌లో రోగి విగత శరీరాన్ని ఉంచాలి. ఆ సంచి బయటి భాగాన్ని 1 శాతం హైపోక్లోరైట్‌తో కాలుష్యరహితంగా మార్చాలి. కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చిన లేదా మార్చురీలో ఉన్న షీట్‌లో బాడీని చుట్టచుట్టాలి. తర్వాత మృతదేహాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు ఇవ్వవచ్చు. లేదా మార్చురీకి తరలించవచ్చు. రోగి వాడిన వస్తువుల్ని 1 శాతం హైపోక్లోరైట్‌తో సాధారణ రోగనిరోధక ప్రక్రియలతో క్రిమి సంహారకంగా మార్చి జీవరహితంగా మార్చాలి.

n బయో మెడికల్ వేస్ట్ మేనేజ్‌మెంట్ నిబంధనల ప్రకారం వైద్య వ్యర్థాల్ని తొలగించాలి. ఈ తతంగం పూర్తయ్యాక మృతదేహంకోసం విధులు నిర్వహించిన ఆరోగ్య సిబ్బంది వ్యక్తిగత రక్షణ పరికరాల్ని వదిలేసి, చేతులు శుభ్రం చేసుకోవాలి.

పరిసరాల శుభ్రత:

n ఐసోలేషన్ ప్రాంతంలో అన్ని వస్తువుల్ని 1 శాతం హైపోక్లోరైట్‌తో క్రిమి సంహారకంగా మార్చాలి. 30 నిముషాలు రసాయన చర్యలకు అనువుగా పరిసరాల్ని అలాగే ఉంచాలి.

మార్చురీలో…

n కోవిడ్ 19 మృతదేహానికి సంబంధించిన విధుల్లో ఉన్న ఆరోగ్య సిబ్బంది పైన తెలిపిన ప్రామాణిక జాగ్రత్తలు పాటించాలి.

n మృతదేహాన్ని 4 డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత ఉన్న శీతలగదిలో ఉంచాలి. మార్చురీ లోపల, బయట విధిగా శుభ్రత పాటించాలి. మార్చురీ నుంచి తరలించిన తర్వాత ఆ గది (ఛాంబర్) తలుపులు, గడియలు నేలను 1 శాతం హైపోక్లోరైట్‌తో క్రిమి సంహారకంగా మార్చి, శుభ్రంగా ఉంచాలి.

n మృతదేహానికి సుగంధ ద్రవ్యాలు వాడకూడదు.

శవ పరీక్షలు

n కరోనా మృతదేహానికి శవపరీక్షలు జరపకూడదు. ఒకవేళ జరపాల్ని వస్తే ఆ సిబ్బంది అంటువ్యాధి సోకకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలి. ముందుగా శిక్షణ పొందాలి. ఈ బృందం తమ శరీరమంతా కప్పేలా తొడుగులు ధరించాలి. పరీక్షకు ఒకసారి వాడిన పరికరాలు మరోసారి వాడకూడదు.

తరలింపు

n శవపరీక్ష తర్వాత మృతదేహాన్ని పకడ్బందీగా ప్యాక్‌చేసి, వ్యాధి నిరోధక జాగ్రత్తలు తీసుకొని తరలించాలి. మృతదేహాన్ని శ్మశానికి తీసుకెళ్లి, అక్కడ బయట ఉంచిన తర్వాత వాహనం మొత్తాన్ని 1 శాతం హైపోక్లోరైట్‌తో క్రిమి సంహారకంగా మార్చాలి.

శ్మశానంలో…

n కోవిడ్ 19 మృతదేహంతో అదనపు సమస్యలు ఎదురవకుండా అక్కడి సిబ్బంది జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. చేతులు కడుక్కోవడం వంటి ఆరోగ్య చర్యలు పాటించాలి. మాస్క్‌లు. గ్లవుజులు తప్పక ధరించాలి. మృతదేహం ముఖం, కాళ్ల భాగాన్ని బంధువులు చివరి సారి చూసేందుకు ముందు జాగ్రత్తలతో అనుమతిం చవచ్చు.

n మృతదేహాన్ని తాకకుండా అంతిమ సంస్కారంలోచేసే సంప్రదాయ ప్రక్రియలు ఆరోగ్య నియమాలు పాటిస్తూ చేయవచ్చు. మృతదేహానికి స్నానం చేయించకూడదు. దగ్గరికి వెళ్ల కూడదు. తాకకూడదు.

n బూడిద, అస్తికల వల్ల హాని లేదు. కర్మకాండకు వాటిని సేకరించవచ్చు.

n అంత్యక్రియల సమయంలో బాగా కావలసిన వారు తప్ప ఎక్కువ మంది గుమికూడకూడదు. వారు కూడా దూర దూరంగా ఉండాలి.

Precautions to be taken by Corona dead body