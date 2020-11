అమెరికాతో బంధం మరింత బలోపేతం

బైడెన్ హారిస్‌కు భారత్ అభినందనలు

న్యూఢిల్లీ : అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల ఫలితాలపై భారతదేశం స్పందించింది. ప్రెసిడెంట్ ఎన్నికలలో విజయం సాధించడం పట్ల జో బైడెన్, కమలా హారిస్‌లను భారత రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్‌కోవింద్, ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ , ప్రతిపక్ష నాయకురాలు సోనియా గాంధీ ఇతరలు వేర్వేరు ప్రకటనలలో అభినందించారు. భారత్ అమెరికాల సత్సంబంధాలు మరింత పురోగమించాలని ఇప్పటి నాయకత్వ మార్పు దశలో తాము ఆకాంక్షిస్తున్నట్లు, దేశ అధ్యక్షులుగా ఎన్నికైన బైడెన్‌కు, ఉపాధ్యక్షురాలైన కమలా హారిస్‌కు శుభాకాంక్షలు అని ఈ నేతలు తెలిపారు. ఉభయ దేశాల సంబంధాల పటిష్టతపై తాము ఆశాభావంతో ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. బైడెన్ దేశాధ్యక్షుడిగా విజయవంతమైన పదవీకాలం నిర్వర్తించాలని ఆకాంక్షిస్తున్నట్లు, ఉభయదేశాల సంబంధాల బలోపేతం దిశలో బైడెన్‌తో కలిసి పనిచేస్తామని రాష్ట్రపతి ప్రకటన సందేశం వెలువరించారు.

ఉభయదేశాల సంబంధాలు మరింత ప్రగాఢం కావాలని కోరుకుంటున్నట్లు ప్రధాని మోడీ తెలిపారు. ఉపాధ్యక్షురాలిగా ఎన్నికైన కమలా హారిస్ విజయాన్ని ప్రధాని వేరుగా ట్విట్టర్‌లో కొనియాడారు. ఆమె విజయం వినూత్నకరం అని, భారతీయ సంతతికి చెందిన కమలా హారిస్ అత్యున్నత పదవికి ఎన్నిక కావడం మొత్తం ఇండో అమెరికన్లకే గర్వకారణం అన్నారు. కమలా పేర్కొన్న ఆమె తమిళ చిట్టీలు (ఆంటీలు) ఒక్కరికే కాకుండా భారతీయ మహిళలందరికీ ఈ పరిణామం విశిష్టం అయినదని వ్యాఖ్యానించారు. రెండుదేశాల పటిష్ట సంబంధాలు మరింత బలోపేతం అవుతాయని ఆశిస్తున్నట్లు తెలిపారు. కమలా హారిస్‌కు మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలియచేస్తున్నట్లు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ తమ ప్రకటనలో తెలిపారు. శాంతి అభివృద్థి దిశలో ఇరుదేశాల సహకారం మరింత కీలకం అన్నారు. కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ కూడా బైడెన్, కమలా హారిస్‌లను అభినందించారు. ఈ మేరకు ట్వీట్లు వెలువరించారు.

My sincere felicitations to Joseph R. Biden on his election as President of the United States of America and @KamalaHarris, as Vice President. I wish @JoeBiden a successful tenure and look forward to working with him to further strengthen India-US relations.

