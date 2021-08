న్యూఢిల్లీ : ఐక్య రాజ్య స‌మితి ( ఐరాస) భ‌ద్ర‌తా మండ‌లిలో భార‌త్‌ ఆగ‌స్టు నెల అధ్య‌క్ష‌ బాధ్య‌త‌లు స్వీకరించింది. అధ్య‌క్ష బాధ్య‌త‌ల‌ను భార‌త ప్ర‌తినిధి తిరుమూర్తి ఆదివారం నాడు స్వీక‌రించారు. జులై నెల‌లో అధ్య‌క్ష బాధ్య‌త‌ల‌ను నిర్వ‌హించిన‌ ఫ్రాన్స్ నుంచి తిరుమూర్తి అధ్య‌క్ష బాధ్య‌త‌ల‌ను స్వీక‌రించారు. ఐరాస భ‌ద్ర‌తా మండ‌లిలో నెల‌కొక దేశం చొప్పున అధ్య‌క్ష బాధ్య‌త‌ల నిర్వ‌హ‌ణ చేప‌డుతూ వస్తున్న విషయం తెలిసిందే. శాశ్వ‌త‌, తాత్కాలిక స‌భ్య దేశాలు అధ్య‌క్ష బాధ్య‌త‌ల‌ను చేప‌డుతుండడం గమనార్హం. 2021-22 ఏడాదికి తాత్కాలిక స‌భ్య దేశంగా భార‌త్ ఎన్నికైన విషయం విదితమే. వ‌చ్చే ఏడాది డిసెంబ‌ర్‌లో కూడా భార‌త్ మ‌రోమారు అధ్య‌క్ష బాధ్య‌త‌ల‌ను చేప‌ట్ట‌నుంది. స‌ముద్ర భ‌ద్ర‌త‌, శాంతి ప‌రిర‌క్ష‌ణ‌, ఉగ్ర‌వాద క‌ట్ట‌డిపై దృష్టి సారిస్తామ‌ని భార‌త ప్ర‌తినిధి తిరుమూర్తి మీడియాకు తెలిపారు. ఆయా అంశాల‌పై ఈ నెల‌లోనే సంత‌కాల సేక‌ర‌ణ చేప‌డుతామ‌ని ఆయన వెల్లడించారు. స‌భ్య దేశాల‌తో భార‌త్ స‌మ‌న్వ‌యంతో ప‌ని చేస్తుంద‌ని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

A feeling of great pride and humility as I take my place in the @UN #SecurityCouncil as PR of #India.#IndiainUNSC @MEAIndia pic.twitter.com/QxzAlUgheT

— PR/Amb T S Tirumurti (@ambtstirumurti) January 5, 2021