లక్నో: ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఆడపిల్లలపై జరుగుతున్న వరస అఘాయిత్యాలపై బిఎస్పీ అధినేత్రి మాయావతి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మహిళలపై నేరాలు జరగకుండా యుపిలో పూట గడవట్లేదని బిజెపి సర్కారుపై విమర్శలు చేశారు. రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలపై అదుపు చేయడంతో సిఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ విఫలమయ్యారని, తక్షణమే రాష్ట్రపతి పాలన విధించాలని డిమాండ్ చేశారు. హత్రాస్ ఘటన తర్వాత నేరాలు తగ్గుతాయని భావించామని కానీ మరో దళిత యువతిపై ఆత్యాచారం చేసి చంపేశారని మాయావతి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

Presidential Rule Should be Imposed in UP