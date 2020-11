న్యూఢిల్లీ: దేశప్రజలకు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ పండగ ప్రజలజీవితాల్లో వెలుగులు తీసుకురావలని ఆకాంక్షించారు. ఈసారి రాజస్థాన్ లోని జైసల్మేర్ సైనికులతో కలిసి ప్రధానిమోడీ దీపావళి వేడుకలను జరుపుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో త్రివిధ దళాధిపతి బిపిన్ రావత్, సైన్యాధిపతి నరెణె పాల్గొన్నారు. ఏటా ప్రధాని ఇలా సైనికులతోనే దీపావళి పండుగను జరుపుకుంటున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మాట్లాడుతూ… సైనికులు సంతోషంగా ఉంటేనే దేశ ప్రజలకు ఏ సంతోషమైనా, పండగైనా ఉంటుందని ప్రధాని తెలిపారు. సైనికుల మధ్యకు వస్తేనే తనకు నిజమైన దీపావళి అని మోడీ పేర్కొన్నారు. వారికి దేశ ప్రజలందరి తరుపున శుభాకాంక్షలు మోసుకొచ్చినట్టు ప్రధాని మోడీ చెప్పారు. వీర మరణం చెందిన సైనికులకు నివాళులర్పిస్తున్నానని ప్రధాని తెలిపారు. దేశ భద్రత విషయంలో భారత్ రాజీపడబోదని ప్రపంచం యావత్తు నేడు గుర్తిస్తోందని ప్రధాని స్పష్టం చేశారు.

India is proud of our forces, who protect our nation courageously. https://t.co/3VyP0WusDf

— Narendra Modi (@narendramodi) November 14, 2020