న్యూఢిల్లీ : గురు తేగ్‌ బహదూర్‌ త్యాగం శ్లాఘనీయమని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అన్నారు. గురు తేగ్‌ బహదూర్‌ 400వ జయంతి సందర్భంగా శనివారం ఉదయం ప్రధాని మోడీ ఎటువంటి భద్రత, బందోబస్తు లేకుండా ఢిల్లీలోని గురుద్వారా సిస్‌ గంజ్‌ సాహిబ్‌ను సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా గురుద్వారాలో ఆయన ప్రార్థనలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన దేశ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. గురు తేగ్ బహదూర్ కు మోడీ నివాళులు అర్పించారు. అణగారిన వర్గాల కోసం గురు తేగ్‌ బహదూర్‌ చేసిన కృషిని మోడీ కొనియాడారు. మోడీ షెడ్యూల్ లో లేని పర్యటన కావడంతో పోలీసులు ఎలాంటి బందోబస్తు చేయలేదు. గురుద్వారా వెళ్లే మార్గంలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు కూడా విధించలేదు.

Prayed at Gurudwara Sis Ganj Sahib today.

We can never forget the life, ideals and supreme sacrifice of Sri Guru Teg Bahadur Ji. pic.twitter.com/62teTxLJsp

— Narendra Modi (@narendramodi) May 1, 2021