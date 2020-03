మ్యాడ్రిడ్: మహమ్మారి కరోనా వైరస్ కు చిన్న, పెద్ద, ధనిక, పేద వంటి తేడాల్లేవ్.. ఎంతటివారైన గజగజ వణకాల్సిందే. కరోనా దెబ్బకు ప్రస్తుత్తం ప్రపంచ మొత్తం అల్లకల్లోలం అయింది. చెైనాలో పుట్టిన ఈ వైరస్ దాదాపు 202 దేశాలకు వ్యాపించింది. ఈ వ్యాధి సోకి ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 30 వేలకు పైగా మంది మరణించారు. తాజాగా ఈ వైరస్ బారిన పడిన స్పెయిన్ రాకుమారి మారియా థెరిసా(86) క‌న్నుమూశారు. క‌రోనా వైర‌స్ సోకి మారియా ప్రాణాలు కోల్పోయిన‌ట్లు ఆమె సోద‌రుడు ప్రిన్స్ ఎన్రిక్ డీబార్బ‌న్ త‌న ఫేస్‌బుక్ పేజీలో తెలిపారు. అయితే, శుక్రవారమే ఆమె అంత్య‌క్రియ‌ల‌ను నిర్వ‌హిచినట్లు స్థానిక మీడియా పేర్కొంది. కాగా, ఐరోపా దేశాలల్లో కరోనా విలయతాండవం చేస్తోంది. ఇటలీలో 90 వేలకు పైగా మంది కరోనా బారిన పడగా.. 10,030 మంది చనిపోయారు. ఇటలీ తర్వాత స్పెయిన్ లోనే కరోనా ఎక్కువగా విజృంభిస్తుంది. స్పెయిన్ లో ఇప్పటి వరకు 73 వేలకు పైగా మందికి కరోనా సోకగా.. దాదాపు 6 వేల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

Princess of Spain Becomes First Royal To Die From Covid