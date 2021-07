హైద‌రాబాద్ : ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ రంగాల‌కు తమ ప్ర‌భుత్వం అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తుంద‌ని మంత్రి కెటిఆర్ తెలిపారు. హోట‌ల్ తాజ్‌కృష్ణ‌లో టాటా బోయింగ్ 100వ అపాచీ ప్యూజ్‌లేజ్ ప్రారంభోత్స‌వ కార్యక్రమం జరిగింది. 100 అపాచీ హెలికాప్ట‌ర్ల‌ను టాటా సంస్థ త‌యారు చేసింది. ఈ కార్యక్రమంలో కెటిఆర్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. రాష్ర్టంలో మౌలిక స‌దుపాయాల క‌ల్ప‌న‌తో ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ రంగాల్లో గత ఐదేళ్ళలో అపూర్వమైన అభివృద్ధిని సాధించామని ఆయన తెలిపారు. వ్య‌య స‌మ‌ర్థ‌త‌లో హైద‌రాబాద్‌లోని ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ రంగం, ఎఫ్‌డీఐ ఫ్యూచ‌ర్ ఏరోస్పేస్ సిటీస్ ర్యాంకింగ్స్ తదితర అంశాల్లో 2020లో ప్ర‌పంచంలో మొదటి ర్యాంకు సాధించింద‌ని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఏరోస్పేస్ రంగంలో అపూర్వ‌మైన వృద్ధి సాధించిన నేప‌థ్యంలో కేంద్ర పౌర విమాన‌యాన శాఖ 2018, 2020 సంవ‌త్స‌రాల్లో బెస్ట్ స్టేట్ అవార్డును తెలంగాణ‌కు ప్ర‌క‌టించింద‌ని కెటిఆర్ గుర్తు చేశారు. ఏరోస్పేస్ రంగంలో తెలంగాణ‌ రాష్ట్రానికి అద్భుత అవ‌కాశాలు ఉన్నాయ‌ని ఆయన పేర్కొన్నారు. డీఆర్‌డీవో, బీడీఎల్, ఈసీఐఎల్, బీఈఎల్, హెచ్ఏఎల్ వంటి సంస్థ‌ల‌కు హైద‌రాబాద్ కేంద్రంగా మారిందని ఆయన చెప్పారు. ఏరోస్పేస్ స‌ర‌ఫ‌రా గొలుసుకు హైద‌రాబాద్ అనుకూలంగా ఉంద‌ని తెలిపారు. బెంగ‌ళూరు కంటే హైద‌రాబాద్‌లోనే మెరుగైన వ‌స‌తులు కలిపించామని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆదిభ‌ట్ల‌, ఎలిమినేడులో డిఫెన్స్ కారిడార్లు ఏర్పాటు చేశామ‌ని ఆయన తెలిపారు. టి హ‌బ్ ద్వారా ఇన్నోవేష‌న్లు రూపొందిస్తుమని ఆయన వెల్లడించారు. కరోనా కష్టకాలంలో కూడా ఉత్ప‌త్తిపై ఎలాంటి ప్ర‌భావం ప‌డ‌కుండా అన్ని జాగ్ర‌త్త‌ చర్యలు తీసుకున్నామని ఆయన వెల్లడించారు. టిఎస్ ఐపాస్ ద్వారా 15 రోజుల్లోనే ప‌రిశ్ర‌మ‌ల‌కు అనుమ‌తులు ఇస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ మాత్రమేనని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

