తక్షణమే సాయం

ప్రైవేట్ టీచర్ల ఖాతాల్లో ఈ నెల 20,24 తేదీల మధ్య రూ.2 వేలు జమ

21 నుంచి 25 వరకు రేషన్‌షాపుల ద్వారా బియ్యం పంపిణీ

పాఠశాలలు తిరిగి తెరిచే వరకు అపత్కాల సాయం

దేశంలో మొట్టమొదటి సారిగా ప్రైవేట్ టీచర్లకు సాయం అందిస్తోన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం

మానవీయ కోణంలో నిర్ణయం తీసుకున్న సిఎం కెసిఆర్

జిల్లా కలెక్టర్లతో వీడియో కాన్ఫెన్స్‌లో మంత్రులు సబితా ఇంద్రారెడ్డి, గంగుల కమలాకర్

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్: రాష్ట్రంలో ప్రైవేట్ ఉపాధ్యాయులు, సిబ్బందికి ఏప్రిల్ నుంచే సాయం అందించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ ఆదేశాల మేరకు ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన పాఠశాలల్లో పనిచేస్తున్న టీచర్లు, సిబ్బందికి ఒక్కొక్కరికి నెలకు రూ.2 వేల ఆర్ధిక సహాయం, 25 కిలోల రేషన్ బియ్యం పంపిణీ విషయంపై రాష్ట్ర విద్యాశాఖా మంత్రి పి.సబితా ఇంద్రారెడ్డి రాష్ట్ర బి.సి. సంక్షేమ శాఖ మంత్రి గంగుల కమలాకర్, ప్రభుత్వ ప్రధాన సలహాదారు రాజీవ్ శర్మ శుక్రవారం ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. అర్హులైన వారందరికి ఆర్ధిక సహాయం, బియ్యం పంపిణీ అందేలా చూడాలని సంబంధిత జిల్లా కలెక్టర్లకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

ఈ సమావేశంలో మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి మాట్లాడుతూ, మానవీయ కోణంలో ముఖ్యమంత్రి తీసుకున్న నిర్ణయం పట్ల ఆమె కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. సంబంధిత జిల్లా కలెక్టర్లు ఈ విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకొని అర్హులైన ఉపాధ్యాయులను, సిబ్బందిని గుర్తించాలని ఆమె కోరారు. విద్యాశాఖ రూపొందించిన వివరాలను ఈ నెల 10 వతేది నుండి 15వ తేది మధ్య సంబంధిత జిల్లాలకు అందజేయనుందని ఆమె పేర్కొన్నారు. 16న జిల్లా స్థాయి వివరాలు పరిశీలించి, ఈ నెల 17 నుండి 19 వ తేది లోపల రాష్ట్రస్థాయిలో ఆ వివరాల పరిశీలన, గుర్తింపు జరుగుతుందని, 20 నుండి 24వ తేదిల మధ్య వారి బ్యాంక్ అకౌంట్లలో ఆర్ధిక సహాయం జమకానుందని ఆమె తెలిపారు.

అదే విధంగా ఈ నెల 21 నుంచి 25 వరకు రేషన్ షాపుల ద్వారా లబ్ధిదారులకు బియ్యం పంపిణీ కూడా జరుగుతుందని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో పాఠశాలలు తిరిగి ప్రారంభం అయ్యేవరకు ఈ పథకం అమలు జరుగుతుందని మంత్రి తెలిపారు.ఈ సమావేశంలో బి.సి సంక్షేమం, మరియు పౌర సరఫరాల శాఖామంత్రి గంగుల కమలాకర్ మాట్లాడుతూ, ఇప్పటికే ఆయా మండల కేంద్రాలలో బియ్యం నిల్వలు సిద్ధంగా ఉంచామని, వాటిని పంపిణీకి వాడుకోవాల్సిందిగా కలెక్టర్లకు సూచించారు. ఈ పథకంలో అర్హులైన వారందరికి పంపిణీ జరగేలా చూడాలని కలెక్టర్లకు సూచించారు. ప్రభుత్వ ప్రధాన సలహాదారు డాక్టర్ రాజీవ్ శర్మ మాట్లాడుతూ, సంబంధిత ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్లకు వ్యాక్సినేషన్ జరిగే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలని కలెక్టర్లకు సూచించారు.

సాయానికి దాదాపు రూ.42.57 కోట్లు : మంత్రి గంగుల

మానవతా దృక్పథంతో ప్రైవేట్ టీచర్లు, సిబ్బందికి ఈ నెల నుంచి విద్యాలయాలు ప్రారంభమయ్యే వరకు ప్రతీ నెల 2వేల రూపాయలతో పాటు ప్రతీ కుటుంబానికి 25కిలోల బియ్యాన్ని అందించడానికి ప్రతి నెల దాదాపు 42కోట్ల 57లక్షలు అవసరమవుతాయనే అంచనాతో పౌరసరఫరాల శాఖ పూర్తి కార్యచరణతో సిద్దమయిందని బిసి సంక్షేమ శాఖ, పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి గంగుల కమలాకర్ తెలిపారు.

రాష్ట్రంలో దాదాపు 1లక్షా 45వేల మంది సిబ్బంది వివిద స్థాయిల్లో ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థల్లో పనిచేస్తున్నారని వారికోసం పౌరసరఫరాల శాఖ ప్రతీనెల రూ.2వేల కోసం దాదాపు రూ. 29కోట్లు, 25కిలోల బియ్యం కోసం దాదాపు 13 కోట్ల 57 లక్షల విలువ గల 3,625 మెట్రిక్ టన్నుల దాన్యాన్ని సిద్దం చేసినట్టుగా చెప్పారు. ఈ నెల నుండే గుర్తింపు పొందిన ప్రైవేట్ విద్యాలయాల సిబ్బందికి సిఎం కెసిఆర్ మానవీయ దృక్పథంతో సంకల్పించిన సహాయాన్ని అందిస్తామని అన్నారు. రాష్ట్రంలోని 33 జిల్లాల్లోని లబ్దిదారులను రేషన్ షాపుల వారీగా గుర్తించి అందుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లను సంపూర్ణంగా సిద్దం చేయాల్సిందిగా కలెక్టర్లు, అధికారులను ఆదేశించారు.

దేశంలో మొట్టమొదటి సారి

దేశంలో మొట్టమొదటి సారి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రైవేట్ టీచర్లు, సిబ్బంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సాయం అందించేందుకు ముందుకువచ్చింది. కరోనా పరిస్థితుల నేపథ్యంలో విద్యాసంస్థలను తాత్కాలికంగా మూసివేయడంతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న గుర్తింపు పొందిన ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థల ఉపాధ్యాయులు, సిబ్బందిని ఆదుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. పాఠశాలలు తిరిగి తెరిచే వరకు వారికి రూ.2 వేల ఆపత్కాల ఆర్థిక సహాయంతో పాటు కుటుంబానికి 25 కిలోల చొప్పుల బియ్యాన్ని రేషన్ షాపుల ద్వారా సరఫరా చేయాలని ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ నిర్ణయించారు. ప్రైవేట్ ఉపాధ్యాయులు, సిబ్బందిని మానవీయ దృక్పథంతో ఆదుకునేందుకు ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చిందని సిఎం తెలిపారు. సిఎం కెసిఆర్ నిర్ణయం నేపథ్యంలో శుక్రవారం మంత్రులు జిల్లా కలెక్టర్లతో సమీక్ష నిర్వహించారు.

గత ఏడాది మార్చి నుంచి టీచర్ల వివరాలు సేకరణ

కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి నేపథ్యంలో గత ఏడాది మార్చిలో విద్యాసంస్థలు మూసివేశారు. ఆ తర్వాత లాక్‌డౌన్‌తో స్కూళ్లు నడవకపోవడంతో చాలా ప్రైవేట్ పాఠశాలలు టీచర్లు, సిబ్బందిని తొలగించారు. కొంతమందిని ఉద్యోగాల్లో కొనసాగించినా వారికి కూడా పూర్తిగా అరకొర వేతనాలే ఇచ్చారు. గత ఏడాది మార్చి తర్వాత ప్రైవేట్ పాఠశాలల రికార్డుల్లో మొత్తం ఉపాధ్యాయులు, సిబ్బంది డాటా అందుబాటులో ఉండదు కాబట్టి గత ఏడాది మార్చి కంటే ముందు విధుల్లో కొనసాగిన టీచర్లు, సిబ్బంది వివరాలు సేకరించి అర్హులైన వారందరికీ సాయం అందించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

ఈ మేరకు విద్యాశాఖ అధికారులు ఈ నెల 10 నుంచి 15 వరకు జిల్లా కలెక్టర్లకు వివరాలు అందజేయనున్నారు. అర్హులైన వారిలో ఎవరికైనా సాయం అందకపోతే వారు సంబంధిత జిల్లా కలెక్టర్లను కలిసి తమ సమస్యను వివరిస్తే వారికి సాయం అందించేలా చర్యలు తీసుకునేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.ప్రైవేట్ టీచర్లు, సిబ్బందికి నేరుగా వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లో రూ.2 వేలు జమ చేయడంతో పాటు రేషన్ షాపుల ద్వారా కుటుంబానికి 25 కిలోల బియ్యం పంపిణీ చేయనున్నారు. అయితే ప్రైవేట్ టీచర్లు, సిబ్బందికి రేషన్ షాపుల ద్వారా రేషన్ బియ్యం కాకుండా సన్నబియ్యం పంపిణీ చేయాలని నిర్ణయించారు.

