Monday, September 22, 2025
Homeగ్యాలరీ
గ్యాలరీతాజా వార్తలు

పరువాలతో హీటెక్కిస్తున్న ప్రియాంక అగర్వాల్

2
- Advertisement -
priyanka agarwal photo
- Advertisement -

priyanka agarwal photo priyanka agarwal photo priyanka agarwal photo priyanka agarwal photo priyanka agarwal photo priyanka agarwal photo priyanka agarwal photo priyanka agarwal photo priyanka agarwal photo priyanka agarwal photo

- Advertisement -
Previous article
సింగరేణి లాభాల్లో కొంత మొత్తాన్ని ఉద్యోగులకు పంపిణీ : భట్టి
Next article
‘కాంతార ఛాప్టర్-1’ ట్రైలర్.. నిజంగా విజువల్ ట్రీట్..

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

‘కాంతార ఛాప్టర్-1’ ట్రైలర్.. నిజంగా విజువల్ ట్రీట్..

సింగరేణి లాభాల్లో కొంత మొత్తాన్ని ఉద్యోగులకు పంపిణీ : భట్టి

అవకాశాలు మళ్లీ మళ్లీ రావు.. అభిషేక్‌కు సెహ్వాగ్ సూచన

సమ్మక్క సారలమ్మ తల్లులను దర్శించుకున్న సీతక్క

ఐటి రంగంలో భారతీయులకు చాలా నైపుణ్యం ఉంది: చంద్రబాబు

శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు భారీ వరద… పది గేట్లు ఎత్తివేత

ప్రియురాలిని చంపేసి… మృతదేహంతో సెల్ఫీ దిగిన ప్రియుడు

రెండు రికార్డులు సృష్టించిన అభిషేక్ శర్మ

ఎవరినీ తొలగించలేదు

భారీ యాక్షన్ సీన్స్ కోసం స్టంట్స్ ప్రాక్టీస్

హృదయాన్ని తాకే ట్రైలర్

జడ్చర్లలో కారు డివైడర్ ను ఢీకొట్టి.. మరో కారుపై పడింది: ఇద్దరు మృతి

మద్యం తాగించి సీనియర్ల ర్యాగింగ్… మేడిపల్లిలో ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి ఆత్మహత్య

బతుకమ్మ పండుగ దృశ్యాలు

అమెరికాలో దుండగుడి కాల్పుల్లో భారత సంతతి మహిళ మృతి

భారత్ వర్సెస్ పాక్ మ్యాచ్ హైలైట్స్ చూడాల్సిందే..

నేరెడ్ మెట్ లో కన్న తల్లిదండ్రులు కాటికి పంపిన కుమారుడు

బిసిసిఐ అధ్యక్ష రేసులో ఫస్ట్‌క్లాస్ క్రికెటర్!

కొత్త ధరలొచ్చేశాయ్

ఆల్మట్టి ఎత్తు పెంపును అడ్డుకుంటాం: మంత్రి ఉత్తమ్

మమ్మల్ని ఎడబాపినోళ్ల భరతం పడతా.. కవిత సంచలన కామెంట్స్

రూ.15 వేల కోట్ల భూమి సేఫ్

లక్ష డాలర్ల ఫీజు కొత్త దరఖాస్తుదారులకే..

భారత్ చేతిలో చిత్తుగా ఓడిన పాక్

డబుల్ బొనాంజా

సోమవారం రాశి ఫలాలు (22-09-2025)

ప్లాన్ బీ అవసరమే!

ట్రంప్ రహస్య లేఖ బట్టబయలు

భారత్‌లో కనిపించని ఈ ఏడాది చివరి సూర్యగ్రహణం

ఏడు యుద్ధాలు ఆపా.. ‘నోబెల్’ నాకే ఇవ్వాలి?: ట్రంప్

రాష్ట్రంలో మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు

డివైడర్‌ను ఢీకొట్టిన కారు.. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు మృతి

అమర వీరుల కుటుంబాలకు 25 వేల పెన్షన్ ఇవ్వాలి: కోదండరాం

తప్పుడు ప్రచారం చేస్తే తాట తీస్తాం: సామ రాంమోహన్ రెడ్డి

విద్యాహక్కు చట్టాన్ని సవరించాలి: కిషన్‌రెడ్డి

స్నేహితుడి ఇంటికే కన్నం.. ఆడవేషంలో వచ్చి చోరీ చేసిన నిందితుడు

పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు ఈ 7 పూర్వ షరతులు పాటించాలి:జీవన్ కుమార్

గాజాపై ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడులు… 34 మంది మృతి

ప్రసార భారతి సిఈవో కెఎస్ శర్మ మృతి

నా కుటుంబ నుంచి నన్ను దూరం చేసిన వాళ్లని వదలను: కవిత

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.