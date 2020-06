ఇందిరా గాంధీ మనవరాలిని.. మీ బాకాను కాను

న్యూఢిల్లీ: తాను ఇందిరా గాంధీ మనవరాలినని, కొందరు ప్రతిపక్ష నాయకుల లాగా అనధికార బిజెపి ప్రతినిధిని కానని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా వ్యాఖ్యానించారు. నిజాలు మాట్లాడినందుకు ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వివిధ శాఖల ద్వారా తనను బెదిరిస్తోందని ఆమె ఆరోపించారు. కాన్పూర్‌లోని బాలికల షెల్టర్ హోమ్‌పై కొన్ని తప్పుదారి పట్టించే వ్యాఖ్యలు చేసినందుకు మూడు రోజుల్లోగా సమాధానం ఇవ్వాలని ఆదేశిస్తూ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ బాలల హక్కుల కమిటీ ఇచ్చిన నోటీసుపై శుక్రవారం ట్విటర్ వేదికగా ప్రియాంక గాంధీ ఘాటుగా స్పందించారు.

కాన్పూర్‌లో ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నడిచే బాలికల షెల్టర్ హోమ్‌లో ఇద్దరు మైనర్ బాలికలు గర్భం దాల్చినట్లు కొన్ని పత్రికలలో వెలువడిన వార్తలపై గత ఆదివారం ఫేస్‌బుక్‌లో స్పందించిన ప్రియాంక ఇటువంటి షెల్టర్ హోమ్‌లలో దర్యాప్తు పేరుతో వాస్తవాలను దాచిపెడుతున్నట్లు కనపడుతోందని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ పోస్ట్ పైనే యుపి బాలల హక్కుల కమిటీ ప్రియాంక గాంధీకి నోటీసు జారీచేసింది. ఒక ప్రజా సేవకురాలిగా ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ప్రజల పక్షాన ఉండడం తన బాధ్యతని తూర్పు యుపి కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శిగా వ్యవహరిస్తున్న ప్రియాంక ట్వీట్ చేశారు.

ఈ బాధ్యతే తనను వాస్తవాలు ప్రజల ముందు ఉంచుతోంది తప్ప ప్రభుత్వానికి బాకా ఊదేందుకు కాదని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు. వివిధ శాఖల ద్వారా తనను బెదిరిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన సమయాన్ని వృథా చేసుకుంటోందని ఆమె పేర్కొన్నారు. నాపైన ఏం చర్యలు తీసుకుంటారో తీసుకోండి. నేను మాత్రం ప్రజల ముందు నిజాలను ఉంచడం మానబోను. నేను ఇందిరా గాంధీ మనవరాలిని. కొందరు ప్రతిపక్ష నాయకుల మాదిరిగా బిజెపికి అనధికార ప్రతినిధిని మాత్రం కాను అంటూ ప్రియాంక ఎదురుదాడి చేశారు.

