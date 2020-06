ప్రచారాలతో ఉద్యోగాలు వస్తాయా

న్యూఢిల్లీ: ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రారంభించిన ఉపాధి కల్పనా కార్యక్రమాలకు సంబంధించి ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని బిజెపి ప్రభుత్వంపై కాంగ్రెస్ నాయకురాలు ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. ప్రచారాలతో ఉపాధి సృష్టించగలరా అంటూ ఆమె ప్రశ్నించారు. తమ స్వస్థలాలకు తిరిగి వచ్చిన వలస కార్మికులకు స్థానికంగా ఉపాధి కల్పించడాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు శుక్రవారం ప్రధాని మోడీ ఆత్మ నిర్భర్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రోజ్‌గార్ అభియాన్ ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై ప్రియాంక గాంధీ స్పందిస్తూ నిన్న యుపిలో ఒక ఉపాధి కార్యక్రమాన్ని ఎంతో అట్టహాసంగా ప్రారంభించారని ఫేస్‌బుక్ పోస్ట్‌లో వ్యాఖ్యానించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో ప్రస్తావించిన చాలా వరకు ఉద్యోగాలు సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నాయని ఆమె తెలిపారు. ప్రభుత్వం నుంచి నేరుగా ఆర్థిక సహకారం లేకపోవడంతో స్వయం ఉపాధితో జీవిస్తున్న చాలామంది తీవ్ర సంక్షోభంలో ఉన్నారని ఆమె అన్నారు. చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలు పరిస్థితి దారుణంగా ఉందని, వీటిలో 62 శాతం సంస్థలు ఉద్యోగాలను తొలగించనుండగా 78 శాతం జీతాలలో కోతను విధించనున్నాయని ఆమె వివరించారు. ఇటువంటి పరిస్థితిలో యుపి ప్రభుత్వం ఏమి దాచడానికి ప్రయత్నిస్తోందని ఆమె ప్రశ్నించారు. కేవలం ప్రచారం వల్ల ఉపాధి లభిస్తుందా అని ఆమె ప్రశ్నించారు.

Priyanka question whether jobs come with campaign