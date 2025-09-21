Sunday, September 21, 2025
Homeతాజా వార్తలు
తాజా వార్తలురాష్ట్ర వార్తలు

అమర వీరుల కుటుంబాలకు 25 వేల పెన్షన్ ఇవ్వాలి: కోదండరాం

7
- Advertisement -
- Advertisement -

అమర వీరుల కుటుంబాలకు 25 వేల పెన్షన్ ఇవ్వాలి
ఉద్యమకారులకు గుర్తింపునివ్వాలి
తెలంగాణ బతుకు పోరాటమే‘ బతుకమ్మ‘
తెలంగాణ జనసమితి అధ్యక్షుడు ప్రొ. కోదండరాం
తెలంగాణ అమరులను స్మరించుకుంటూ పెద్దలకు బియ్యం
మన తెలంగాణ / హైదరాబాద్ : తెలంగాణ అమరవీరులను స్మరించుకుంటూ వారి త్యాగాలను భవిష్యత్తు తరాలకు అందించడమే పెత్తరమాస రోజు అమరులకు బియ్యమిచ్చే కార్యక్రమం ప్రధాన ఉద్దేశమని తెలంగాణ జన సమితి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ప్రొఫెసర్ కోదండరాం అభిప్రాయపడ్డారు. తెలంగాణ జన సమితి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అధ్యక్షుడు ఎం. నరసయ్య అధ్యక్షతన గన్ పార్క్ లోని అమరవీరుల స్థూపం వద్ద తెలంగాణ అమరవీరులకు బియ్యమిచ్చే కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కోదండరాం మాట్లాడుతూ తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో శ్రీకాంతాచారి ,యాదయ్య వంటి విద్యార్థుల బలిదానాల త్యాగఫలమే ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రమని అన్నారు. వారి త్యాగాలను, పోరాటాలను భవిష్యత్తు తరాలకు అందించడమే తమ ప్రధాన ఉద్దేశమని ఆయన తెలిపారు. ప్రభుత్వం మేనిఫెస్టోలో ప్రకటించిన విధంగా తెలంగాణ అమరవీరుల కుటుంబాలకు రూ. 25వేల పెన్షన్ ఇవ్వాలని, తెలంగాణ ఉద్యమకారులను గుర్తించి వారికి ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చే ప్రక్రియను ప్రారంభించాలని ఈ సందర్భంగా కోదండరాం ప్రభుత్వానికి సూచించారు.

తెలంగాణ మహిళలకు బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తెలంగాణ బతుకు పోరాటమే బతుకమ్మ పండుగ అని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ జన సమితి కార్మిక విభాగం కన్వీనర్ ఆకుల శ్రీనివాస్, బిసి జన సమితి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎస్ జస్వంత్ కుమార్, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి పల్లె వినయ్, ఆషప్ప, తెలంగాణ ఉద్యమకారులు ఆనందం ,బండి రమేష్, ఆర్‌టిసి జెఎసి లాలయ్య, జన సమితి నాయకులు భద్రగామ ఆంజనేయులు, హనుమంతు రెడ్డి, విజయ్ కుమార్, తిరుమల్, రవి కాంత్, బట్టల రామచందర్, బాలరాజు, జహీర్, మెరుగు శ్రీనివాస్ యాదవ్, జైపాల్ రెడ్డి, లక్ష్మణ్, సురేష్, రమేష్, హనుమంతు గౌడ్, మాణిక్యం, ఇస్మాయిల్, రసూల్, సుధాకర్, నాగభూషణం, యాదగిరి, కృష్ణ ,బల్వంతు ,రాజు, శేఖర్ మురళి అంజి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Also Read: నా కుటుంబ నుంచి నన్ను దూరం చేసిన వాళ్లని వదలను: కవిత

- Advertisement -
Previous article
తప్పుడు ప్రచారం చేస్తే తాట తీస్తాం: సామ రాంమోహన్ రెడ్డి
Next article
డివైడర్‌ను ఢీకొట్టిన కారు.. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు మృతి

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

రాష్ట్రంలో మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు

డివైడర్‌ను ఢీకొట్టిన కారు.. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు మృతి

తప్పుడు ప్రచారం చేస్తే తాట తీస్తాం: సామ రాంమోహన్ రెడ్డి

విద్యాహక్కు చట్టాన్ని సవరించాలి: కిషన్‌రెడ్డి

స్నేహితుడి ఇంటికే కన్నం.. ఆడవేషంలో వచ్చి చోరీ చేసిన నిందితుడు

పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు ఈ 7 పూర్వ షరతులు పాటించాలి:జీవన్ కుమార్

గాజాపై ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడులు… 34 మంది మృతి

ప్రసార భారతి సిఈవో కెఎస్ శర్మ మృతి

నా కుటుంబ నుంచి నన్ను దూరం చేసిన వాళ్లని వదలను: కవిత

సూపర్‌ 4: టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న భారత్

‘ఒజి’ టికెట్‌ను రూ.1.29 లక్షలు దక్కించుకున్న ఫ్యాన్

ఆర్‌ఆర్‌ఆర్ భూ నిర్వాసితులకు అండగా ఉంటాం: కోదండరాం

రేపటి నుంచి గ్రూప్ 2 సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్

‘కొత్త లోకా’ ఒటిటి రిలీజ్.. దుల్కర్ ఏమన్నారంటే..

జిఎస్టితో ‘వన్‌ నేషన్‌-వన్‌ ట్యాక్స్’ కల సాకారం: మోడీ

నిజానికి మ్యాచ్‌కు ఉన్న హైప్‌ను తక్కువ చేయలేదు: అశ్విన్

చరిత్ర సృష్టించిన వేల్ కుమార్.. రెండు స్వర్ణ పతకాలు

బిఆర్‌ఎస్ కూలిపోయే కాళేశ్వరం కట్టింది: ఉత్తమ్

బిసిసిఐ అధ్యక్షుడిగా కొత్త పేరు.. అతనో ఫస్ట్‌క్లాస్ క్రికెటర్

చిట్టి తల్లీ నిశ్చింతగా చదువుకో.. కెజిబివిలో సీటు ఇప్పించే బాధ్యత నాది: లోకేష్

ఆ విషయంలో చిన్నపిల్లాడిలా జగన్‌ మారాం చేస్తున్నారు: హోంమంత్రి

కెఎ పాల్‌పై లైంగిక వేధింపుల కేసు నమోదు

వరద బాధితులకు సాయం అందించడంలో ప్రభుత్వం విఫలం: హరీష్ రావు

శంకర్ అంత్యక్రియల్లో భావోద్వేగంతో భార్య డ్యాన్స్

గాజులరామారంలో భూకబ్జా చేసింది ఎంఎల్ఎ వివేకానందనే: కూన శ్రీశైలం గౌడ్

తిరుమల పరకామణి వ్యవహారంపై భూమన సంచలన వ్యాఖ్యలు

గాజులరామారంలో 275 ఎకరాల భూమిని స్వాధీనం చేసుకున్నాం: రంగానాథ్

‘ఒ’ బదులు ‘బి’ బ్లడ్ గ్రూపు ఎక్కించారు… ఎంజిఎం వైద్యుల నిర్వాకం

గుడివాడ ఎంఎల్ఎను అడ్డుకున్న మహిళలు

రాయదుర్గంలో స్కూటీని ఢీకొట్టిన కారు: ఇద్దరు యువకులు మృతి

డివైడర్‌ను ఢీకొట్టిన కారు: ముగ్గురు మృతి

బాలీవుడ్‌లో బంపర్ ఆఫర్

ఆసియా కప్.. నేడు భారత్-పాక్ సూపర్ 4 పోరు..

టెకీలపై ట్రంప్ పిడుగు

నేటి నుంచి బతుకమ్మ

42శాతం రిజర్వేషన్లతోనే స్థానిక సమరం

అధికారం అందుకోవడానికి రోడ్‌మ్యాప్ సిద్ధం

మహిళాశక్తికి వందనం

జన్‌జీని విస్మరిస్తే ఉద్యమాలు తప్పవు

వైద్యం వికటించి బాలిక మృతి

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.