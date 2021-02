సంఘీభావం ప్రకటించిన రాజకీయ పార్టీలు

హైదరాబాద్: కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన వ్యవసాయ చట్టాలను రద్దు చేయాలంటూ ఢిల్లీలో రైతు సంఘాలు చేపట్టిన చక్కాజామ్‌కు మద్దతుగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా శనివారం నాడు రాజకీయ పార్టీలు, రైతు సంఘాలు, వామపక్షాలు నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టాయి. ఈక్రమంలో కాంగ్రెస్, సిపిఐ, తెజస శ్రేణులు ఎండ్లబండ్ల ప్రదర్శనలో పాల్గొని సంఘీభావం ప్రకటించాయి. పిసిసి పిలుపు మేరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు పెద్ద ఎత్తున నిరసనలో పాల్గొన్నారు. కాంగ్రెస్ నేతలు మల్‌రెడ్డి రాంరెడ్డి, అనిల్‌కుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలో కార్యకర్తలు కదలివచ్చారు. కాగా ఆందోళనలలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా పోలీసులు భారీగా మోహరించారు.

జాతీయ రహదారిపై ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలుగకుండా వాహనాల రాకపోకలను క్రమబద్దీకరించారు. అలాగే ఢిల్లీలో రైతులు చక్కా జామ్ పేరుతో రహదారుల దిగ్బంధం పిలుపుతో రాష్ట్రంలో సిపిఐ, సిపిఎం పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు పలు చోట్ల రైతులు నిరసనలు చేపట్టారు. సాగు చట్టాలను వ్యతిరేకిస్తూ సికింద్రాబాద్‌లోని అల్వాల్ రాజీవ్ రహదారిపై సిపిఐ నాయకులు రాస్తారోకో నిర్వహించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు నిరసనకారులను అడ్డుకున్నారు. పరిస్థితులు ఉద్రిక్తంగా మారడంతో ఆందోళనకారులను బొల్లారం పోలీస్‌స్టేషన్‌కు తరలించారు.ఈ సందర్బంగా రైతుల న్యాయమైన డిమాండ్ల పట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం వైఖరి మార్చుకోవాలని మేడ్చల్ జిల్లా సిపిఐ కార్యదర్శి సాయిలు గౌడ్ డిమాండ్ చేశారు. కొన్ని నెలలుగా ఢిల్లీలో రైతులు ఉద్యమం చేస్తున్నప్పటికీ కేంద్రం స్పష్టమైన నిర్ణయం తీసుకోలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నూతన వ్యవసాయ చట్టాలతో రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయే పరిస్థితి ఏర్పడిందన్నారు.

లక్షలాది మంది రైతులు రాజధాని సరిహద్దుల్లో ఉద్యమాలు చేస్తుంటే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో చలనం లేకపోవడం దారుణమన్నారు. వెంటనే పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో రైతు చట్టాలను ఉపసంహరించుకోకుంటే పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనకు దిగుతామని ఆయన హెచ్చరించారు.అలాగే హైదరాబాద్ మలక్‌పేట నల్గొండ చౌరస్తాలో రైతు స్వరాజ్య వేదిక ఆధ్వర్యంలో ప్రజా సంఘాలు ధర్నా నిర్వహించాయి. వ్యవసాయ చట్టాలను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆందోళన చేపటాయి. దేశవ్యాప్తంగా అన్ని సంఘాలు ఒకే వేదికపైకి వచ్చి రాస్తారోకోలు, ఇతర కార్యక్రమాలు చేసి మోదీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ముందుకు వెళ్తామని హెచ్చరించారు. ఇదిలావుండగా నగర శివారులోని హయత్ నగర్ వద్ద జాతీయ రహదారిపై రైతు చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా నిరసిస్తూ జాతీయ రహదారిపై సిపిఎం నాయకులు చాడ వెంకట రెడ్డి, కార్యకర్తలు బైఠాయించడంతో ట్రాఫిక్ భారీగా స్తంభించింది. దీంతో రోడ్‌పై బైఠాయించిన ఆందోళన కారులనీ అరెస్ట్ చేయడంతో నిరసన కారులు పోలీసుల కి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు.

జగిత్యాల 2గంటల పాటు స్తంభించిన ట్రాఫిక్:

కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన వ్యవసాయ చట్టాల ను వెనక్కి తీసుకోవలని ఢిల్లీలో రైతుల చేపట్టిన ధర్నా కు మద్దతు గా జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీ పిలుపు మేరకు జగిత్యాల జిల్లా కేంద్రంలోని తహిసిల్ చౌరస్తా వద్ద జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అద్యక్షుడు లక్ష్మణ్ ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ నాయకుల ధర్నా, ఆందోళన కారణంగా సుమారు 2 గంట ల పాటు నిలిచిన ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది. ఆందోళన కార్యక్రమంలో ఎంఎల్‌సి జీవన్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు.

కోదాడలో రహదారి దిగ్బంధం:

కేంద్ర వ్యవసాయ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడ వద్ద 65వ జాతీయ రహదారిని దిగ్బంధించారు. నల్ల చట్టాలను తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవాలని రైతు సంఘాల నేతలు డిమాండ్ చేస్తూ రాస్తారోకో నిర్వహించారు. రహదారిపై బైఠాయించడం వల్ల విజయవాడ, హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిపై మూడు కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి.వ్యవసాయ చట్టాలకు,బిజెపి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కళాకారులు పాటలు పాడుతూ నృత్యాలు చేశారు. ఢిల్లీ నడిబొడ్డున రైతులను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేస్తోన్న మోదీ ప్రభుత్వానికి ప్రజలు బుద్ధి చెప్పే రోజులు దగ్గర్లోనే ఉన్నాయని వివిధ పార్టీలకు చెందిన రైతు సంఘాల నేతలు పేర్కొన్నారు.

వికారాబాద్ మిన్నంటిన ఆందోళనలు:

వికారాబాద్ జిల్లా పరిగిలోని హైదరాబాద్ – బీజాపూర్ హైవేపై అఖిలపక్ష నాయకులు ఆందోళనకు దిగారు. కాంగ్రెస్, సిపిఎం, సిపిఐ నాయకులు రహదారి దిగ్బంధం చేశారు. కేంద్రం తెచ్చిన రైతు చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా రైతు సంఘాల పిలుపుతో రాస్తారోకో నిర్వహించారు. దీంతో రహదారిపై గంటకుపైగా ఎక్కడి వాహనాలు అక్కడే నిలిచిపోయాయి.జిల్లా కేంద్రమైన వికారాబాద్ ఎన్టీఆర్ కూడలిలో సిపిఐ, సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో రాస్తారోకో చేపట్టారు. రైతులకు నష్టం కలిగించే చట్టాలను వెంటనే రద్దు చేయాలని వారు డిమాండ్ చేశారు.

రస్తారోకోలు.. రహదారి దిగ్బంధనం:

రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రహింపట్నం సాగర్ రహదారిపై వామపక్ష, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో రాస్తారోకో నిర్వహించారు. పరిగిలోని హైదరాబాద్ – బీజాపూర్ హైవేపై అఖిలపక్ష నేతలు రహదారి దిగ్బంధించి నిరనస తెలిపారు. నల్గొండ చౌరస్తాలో రైతు సంఘాలు, ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ధర్నా చేసి ఢిల్లీ రైతు ఆందోళనలకు సంఘీభావం తెలిపారు. మూడు రైతు చట్టాలు, విద్యుత్ సవరణ బిల్లు రద్దు చేసే వరకు పోరాటం ఆగదని స్పష్టం చేశారు.నల్గొండ సమీపంలోని చర్లపల్లి వద్ద నార్కెట్‌పల్లి, అద్దంకి ప్రధాన రహదారిపై వామపక్ష, రైతు సంఘాల ప్రతినిధులు బైఠాయించి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. నిరసనకారులను అరెస్టు చేసి నల్గొండ ఠాణాకు తరలించారు.

దామరచర్లలో కాంగ్రెస్, మిర్యాలగూడలో సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో రాస్తారోకో చేపట్టారు. చౌటుప్పల్ వామపక్షాల నేతలు విజయవాడ హైవేపై బైఠాయించి నిరసన తెలిపారు. కోదాడ వద్ద 65వ జాతీయ రహదారిపై రైతు సంఘాలు ప్రతినిధులు రాస్తారోకో చేపట్టారు. ఆందోళనలతో మూడుకిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. సూర్యాపేట, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల్లోని వివిధ ప్రాంతాల్లో రహదారులపై బైఠాయింపు కార్యక్రమాలు జరిగాయి.కరీంనగర్ ఎన్‌టిఆర్ విగ్రహం వద్ద వామపక్షాల ఆధ్వర్యంలో రాస్తారోకో నిర్వహించారు. హైదరాబాద్-కరీంనగర్ ప్రధాన రహదారిపై భారీగా వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. మహబూబాబాద్‌లో వామపక్ష, కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో జాతీయ రహదారిపై నిరసన తెలిపారు.

ఖమ్మం రాపర్తినగర్ వద్ద కాంగ్రెస్, వామపక్షాల నేతలు రహదారి దిగ్భంధం చేశారు. కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత వి.హనుమంత రావు, సిపిఐ నేత కూనంనేని సాంబశివ రావు పాల్గొని కేంద్రానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. భద్రాద్రి జిల్లా ఇల్లందు మండలం సుభాష్ నగర్ కూడలిలో అఖిలపక్షనేతలు రహదారి దిగ్బంధించి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. మంచిర్యాలలో కాంగ్రెస్ శ్రేణులు రాస్తారోకో చేపట్టాయి. రైతులు ఎడ్లబండ్లతో రహదారికి అడ్డంగా నిలిపి నిరసన తెలిపారు. కామారెడ్డి శివారు టెక్రియాల్ రహదారిని దిగ్బంధించారు.

పోలీసుల ప్రత్యామ్నయ ఏర్పాట్లు:

వ్యసాయ చట్టాలను రద్దు చేయాలని రైతులు చేస్తున్న పోరాటానికి మద్దతుగా కిసాన్ సంఘర్ష్ ఆధ్వర్యంలో శనివారం వరంగల్ హైవే, విజయవాడ హైవేపై రాస్తారోకో నిర్వహించారు. ఈ నేపథ్యంలో రాచకొండ కమిషనరేట్ పరిధిలో వాహనదారులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఏర్పాటు చేశారు. విజయవాడ, వరంగల్ వైపు నుంచి హైదరాబాద్‌కు వచ్చే వాహనదారులు రాస్తారోకోను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఓఆర్‌ఆర్ నుంచి తగిన ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో గమ్య స్థానాలకు చేరుకునే చర్యలు చేపట్టారు. హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ, వరంగల్ ప్రాంతాలకు వెళ్లే వాహనదారులు ట్రాఫిక్‌లో చిక్కుకోకుండా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా నగర పోలీసులు చర్యలు తీసుకున్నారు.

