90 శాతానికి భారత్ రుణ నిష్పత్తి భారం

వాషింగ్టన్ : కోవిడ్‌తో తలెత్తిన అస్థవ్యవస్థ ఆర్థిక పరిస్థితితో భారతదేశపు రుణ నిష్ఫత్తి 90 శాతానికి పెరగనుంది. తలసరి స్థూల జాతీయోత్పత్తి (జిడిపి) పరిధిలో 1991 నుంచి ఈ రుణ నిష్పత్తి స్థిరంగా 70 శాతంగా కొనసాగుతూ వస్తోంది. అయితే కోవిడ్ 19తో ప్రజా వ్యయంలో పెరుగుదల ఇతర కారణాలతో రుణనిష్పత్తి 17 శాతం పెరిగి దాదాపుగా 90 శాతం స్థాయికి చేరుకుంటుందని అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ (ఐఎంఎఫ్) బుధవారం తెలిపింది. ఇక దేశపు ప్రగతి సూచీకి సంకేతం అయిన జిడిపిలో పతనావస్థ కొనసాగుతోంది. జిడిపి విషయంలో భారత్‌ను బంగ్లాదేశ్ అధిగమిస్తుందని విశ్లేషించారు. అన్ని అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని వేసిన అంచనాల మేరకు పన్నుల ఆదాయం తగ్గడం, ఆర్థిక కార్యకలాపాలు కుంచించుకుపోవడం, కోవిడ్ 19దశలో ప్రజా అవసరాలకు వ్యయకోటా పెరగడం వంటి పరిణామాలతో రుణ నిష్పత్తి పెరుగుతుందని ఐఎంఎఫ్ ద్రవ్య వ్యవహారాల విభాగం డైరెక్టర్ విటర్ గస్పర్ తెలిపారు.

2021లో పరిస్థితి మెరుగుపడవచ్చు. దీనిని పరిస్థితి స్థిరీకరణగా భావించాలి. తరువాత తమ అంచనాల మేరకు 2025వరకూ క్రమేపీ ఈ రుణ పరిణామంలో తగ్గుదల ఉంటుందని విశ్లేషించారు. అయితే ఇటువంటి పరిణామం కేవలం భారత్‌లోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఉందని గస్ఫర్ తెలిపారు. 1991 వరకూ దేశ రుణ భారం స్థిరంగానే ఉంటూ వచ్చిందని, 1991 ఆర్థిక సంస్కరణల ప్రక్రియ నాటి నుంచి చూస్తే భారతదేశం ప్రపంచ స్థాయిలో కీలకమైన వృద్ధి వనరుగా ఉందని, అక్కడి పరిణామాలను తమ సంస్థ గమనార్హంగానే పరిగణిస్తుందని తెలిపారు. ఇండియాలో ఆర్దిక పరిస్థితి గురించి ఆయన విశ్లేషించారు. 1991 నుంచి 2019 వరకూ ఇండియాలో వాస్తవిక జిడిపి సగటున 6.5 శాతంగా ఉంది.

ఈ కాలంలోనే వాస్తవిక జిడిపి నాలుగింతలు పెరిగింది. ఈ గణనీయ ప్రగతితో దేశంలో లక్షలాది మంది తీవ్రస్థాయి పేదరికం నుంచి బయటపడ్డారని విశ్లేషించారు. 1990 స్థాయితో చూస్తే ఇండియా 2015 నాటికి పేదరిక నిర్మూలన విషయంలో ప్రగతిని సాధించింది. ఈ క్రమంలో సహస్రాబ్థి ప్రగతి లక్షాన్ని చేరుకుందని తెలిపారు. భారతదేశం ఇతర రంగాలలో విస్తుపొయ్యే విధంగా వృద్ధి చెందిందని, ప్రాధమిక విద్యారంగంలో బడులలో చేర్పించడం దాదాపుగా ప్రపంచ ప్రమాణాలను సాధించింది. 2000 నాటి నుంచి శిశుమరణాలు సగానికి సగం తగ్గాయని తెలిపారు. మంచినీరు, పారిశుద్ధం, విద్యుచ్ఛక్తి, రహదారులకు సమగ్ర అనుసంధానం జరుగుతూ వచ్చిందని, అంతకు ముందటి పరిస్థితితో చూస్తే ప్రగతి కన్పించిందని పేర్కొన్నారు.

దేశాల వారిగా కోవిడ్‌పై విభిన్న స్పందన : చైనా బాగా కట్టడి చేసిందని కితాబు

ప్రస్తుత కోవిడ్ తరుణంలో పలు దేశాలు కోవిడ్‌ను ఏ విధంగా ఎదుర్కొంటున్నాయనేది చెప్పలేమని ఐఎంఎఫ్ అధికారి తెలిపారు. ఈ విషయంలో ఏ దేశం ఏ మేరకు స్పందిస్తోందనేది పోల్చిచెప్పడం చాలా సంక్లిష్టం అన్నారు. పూర్తిగా హెచ్చుతగ్గులతో ఉన్న మహమ్మారి వాతావరణంలో పరిస్థితి ఎటూ చెప్పలేని అనిశ్చితికి దారితీసిందని తెలిపారు. ఒక్కో దేశం ఒక్కో విధంగా వాటివాటి ప్రభావిత అంశాల మేరకు చర్యలు తీసుకోవడం జరిగిందన్నారు. దేశాల వారిగా వేర్వేరు అంశాలు ఉంటాయని, ఈ కోణంలో కోవిడ్ నివారణ చర్యలపై పూర్తి స్థాయిలో అన్ని దేశాల స్పందనను తెలియచేయలేమన్నారు.

చైనా విషయానికి వస్తే అక్కడ కోవిడ్ ఆటకట్టుకు అధికారులు గణనీయంగా వ్యవహరించారు. ప్రస్తుతం వైరస్ అదుపులోకి వచ్చినట్లుగా ఉందన్నారు. ప్రజా ఆరోగ్య పరిరక్షణ వ్యవస్థ విషయంలో ప్రాధాన్యతను ఇస్తూ ద్రవ్యవిధానాలను తీర్చిదిద్దుతున్నారని చైనాకు కితాబు ఇచ్చారు. ప్రస్తుత తరుణంలో బాగా దెబ్బతిని ఉన్న సంస్థలు, ప్రజలకు తగురీతిలో ఆర్థిక సాయం అందిస్తున్నారని, మౌలిక సాధనసంపత్తుల విషయంలో పెట్టుబడులు పెరుగుతున్నాయని అన్నారు.

