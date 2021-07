పప్పు ధాన్యాల సాగు బాగు

అడప దడపా వానలకు ఊపందుకున్న వ్యవసాయ పనులు

పప్పు ధాన్యాల పంటల వైపు మొగ్గిన మెట్ట రైతు

కనీస మద్ధతు ధరల పెంపుతో వచ్చిన మార్పు

ఇప్పటికే సాధారణ విస్తీర్ణంలో 34.1% పప్పు పంటలు

కందిపంట విస్తీర్ణం బాగా పెరిగే సూచన

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: అడపా దడపా కురుస్తున్న వర్షాలతో వ్యవసాయ పనులు ఊపందుకుంటున్నా యి. వర్షాధారం కింద రైతులు పప్పుధాన్య పంటల సాగు వైపు మొగ్గుతుండటంతో ఈ పంటల విస్తీర్ణం పెరుగుతోంది. మార్కెట్‌లో పప్పుధాన్య పంటలకు మంచి డిమాండ్ ఉండటం, దాంతోపాటే ప్రభుత్వం ప్రకటించిన కనీస మద్ధతు ధరలు కూడా ఆశాజనకంగా ఉండటంతో రైతులు పప్పుధాన్య పంటల సాగుకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. వరిసాగులో పెరిగిన పెట్టుబడి ఖర్చులు, పంట దిగుబడి చేతికందే సమయాల్లో అకాల వర్షాలు, ధాన్యం అమ్ముకోవడంలో ఎదురవుతున్న మార్కెటింగ్ సమస్యలు కూడా రైతులను ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగు దిశగా మరల్చుతున్నాయి.

రాష్ట్రంలో వానాకాలపు సీజన్ కింద అన్ని రకాల పప్పుధాన్య పంటల సాధారణ సాగు విస్తీర్ణం 11,32,288 ఎకరాలు కాగా ఇప్పటికే సాధారణ విస్తీర్ణంలో 34.1 శాతం విస్తీర్ణంలో రైతులు పప్పుధాన్య పంటల విత్తనాలు వేశారు. రాష్ట్రంలో ఈ సారి పప్పుధాన్య పంటల విస్తీర్ణాన్ని భారీగా పెంచాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యాలు నిర్దేశించటంతో వ్యవసాయ శాఖ జిల్లాల వారీగా కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించి క్షేత్ర స్థాయిలో ప్రణాళికను అమల్లో పెట్టింది. వ్యవసాయవిస్తరణాధికారులు గ్రామాలకు వెళ్లి పప్పు ధాన్య పంటల సాగు పట్ల రైతులను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు 3.86లక్షల ఎకరాలకు పైగా పప్పుధాన్య పంటలు సాగులోకి వచ్చాయి. పప్పుధాన్య పంటల్లో కంది పంట విస్తీర్ణం భారీగా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.

రాష్ట్రంలో కంది పంట సాధారణ సాగు విస్తీర్ణం 8,56,994 ఎకరాలు కాగా, ఈ సమయానికి 2.12లక్షల ఎకరాల్లో కంది విత్తనం పడాల్సివుండగా 3.18 లక్షల ఎకరాలకు పైగానే కంది విత్తనం వేశారు. అత్యధికంగా నారాయణపేట జిల్లాల్లో 80.600ఎకరాల్లో కంది విత్తనం పడింది. వికారాబాద్ జిల్లాలో కూడా 53,210 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో కంది పంట సాగులోకి వచ్చింది. అదిలాబాద్ జిల్లాలోనూ 40 వేల ఎకరాలకుపైగా కంది విత్తనం పడింది. సంగారెడ్డి జిల్లాలో 32,051 ఎకరాలు, ఆసీఫాబాద్ జిల్లాలో 26,130 ఎకరాలు, కామారెడ్డి జిల్లాలో 17854 ఎకరాలు, యదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో 15000ఎకరాలు, నిర్మల్‌లో 12125 ఎకరాల్లో కంది పంట సాగులోకి వచ్చింది. మిగిలిన జిల్లాల్లో కూడా కంది పంట సాగువిస్తీర్ణం ఇప్పుడిప్పుడే పుంజుకుంటోంది.

రాష్ట్రమంతటా మొత్తం3.18లక్షల ఎకరాల్లో కంది పంట సాగులోకి వచ్చినట్టు వ్యవసాయశాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. పెసర పంట విస్తీర్ణం కూడా ఆశాజనకంగా ఉన్నట్టు చెబుతున్నారు. పెసర పంట సాధారణ సాగు విస్తీర్ణం 2.02లక్షల ఎకరాలు కాగా, ఇప్పటివరకూ 50వేల ఎకరాల్లో ఈ పంట సాగులోకి వచ్చింది.మినుము పంట సాధారణ విస్తీర్ణం 66వేల ఎకరాలు కాగా, ఇప్పటివరకూ 19వేల ఎకరాల్లో ఈ పంట సాగులోకి వచ్చింది. పప్పుధాన్య పంటలకు ఈ నెల చివరిదాక అదను ఉందని అధికారులు వెల్లడించారు. కంది పెసర, మినుము తదితర పప్పుధాన్య పంటలు ఇతర పంటల్లో మిశ్రమ పంటలుగా కూడా సాగుచేసుకోవచ్చిని అధికారులు రైతులను ప్రోత్సహిస్తున్నారు.

Pulses production can be increased by 34.1% in telangana