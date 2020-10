ముంబయి : మ‌హారాష్ర్ట‌లోని పుణెలో సోమ‌వారం ఉద‌యం పోలీసులు 10.6 ల‌క్ష‌ల విలువ చేసే 212 గ్రాముల మెఫిడ్రోన్ డ్రగ్స్ ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. సోమవారం ఉదయం పుణెలో పోలీసులు విస్తృతంగా తనిఖీలు చేశారు. ఈ క్రమంలో కారులో తరలిస్తున్న మెఫిడ్రోన్ డ్రగ్స్ ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు వ్యక్తులను అరెస్టు చేశారు. ఈ డ్రగ్స్ ను ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి తరలిస్తున్నారన్న దానిపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు పుణె పోలీసులు తెలిపారు.

Maharashtra: Pune City Police arrested two persons and seized 212 gms of mephedrone worth 10.6 lakhs from their possession. Case registered under relevant sections of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act. Further probe underway.

— ANI (@ANI) October 26, 2020