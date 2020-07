2.89లక్షలు ఖరీదైన బంగారు మాస్క్ ధరించిన పుణె వ్యక్తి.. వైరల్

పుణె: ప్రపంచం మొత్తాన్ని వణికిసున్న కరోనా మహమ్మారి వైరస్ సోకకుండా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరూ సమామాజిక దూరం పాటిస్తూ, ముఖానికి మాస్క్ ధరించాలని వైద్యులు చెప్పడంతో తమ ప్రాణాలను రక్షించుకునేందుకు ప్రజలందరూ ముఖానికి వివిద రకాల మాస్కులను వాడుతున్నారు. అయితే, ఓ వ్యక్తి మాత్రం అందరికంటే భిన్నంగా ఉండాలనుకున్నాడో ఏమో కానీ, ఏకంగా బంగారు మాస్క్‌ను ధరించి వార్తల్లో నిలిచాడు. పుణెలోని పింప్రి చించ్వాడ్ ప్రాంతానికి చెందిన శంకర్ కురాడే అనే వ్యక్తి ఈ వైరస్ విజృంభిస్తున్న సమయంలో బంగారంతో మాస్క్ చేసుకొని ముఖానికి ధరిస్తున్నాడు. శ్వాస తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండేందుకు మందంగా ఉన్న బంగారు మాస్క్ కు చిన్న చిన్న రంద్రాలను చేసినట్లు అతను తెలిపాడు. ఈ మాస్క్ తయారికి రూ.2.89 లక్షలు విలువచేసే సుమారు 5తులాల బంగారాన్ని ఉపయోగించినట్లు తెలుస్తోది. కాగా, బంగారు మాస్క్ ధరించిన శంకర్ కురాడే ఫోటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Maharashtra: Shankar Kurade, a resident of Pimpri-Chinchwad of Pune district, has got himself a mask made of gold worth Rs 2.89 Lakhs. Says, "It's a thin mask with minute holes so that there's no difficulty in breathing. I'm not sure whether this mask will be effective." #COVID19 pic.twitter.com/JrbfI7iwS4

— ANI (@ANI) July 4, 2020