బైకులను ఢీకొట్టిన లారీ.. ఐదుగురు మృతి

రాయగఢ్: మహారాష్ట్రలోని రాయగఢ్ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదం పూణే-ముంబై హైవేపై చోటుచేసుకుంది. వేగంగా వచ్చి అదుపుతప్పిన ఓ లారీ మూడు బైకులను ఢీకొట్టింది. ప్రమాదంలో ఐదుగురు మృతిచెందగా… పలువురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను చికిత్సనిమిత్తం సమీప ఆస్పత్రికి తరలించారు. స్థానికుల సమాచారంతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మార్చురీకి తరలించారు.

pune mumbai highway accident Five dead and one injured,Maharashtra: Five people dead and one injured after a collision between three motorcycles and a truck in Raigad district on Pune-Mumbai Highway last night.