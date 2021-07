భువనేశ్వర్ : పూరీ జ‌గ‌న్నాథ ర‌థ‌యాత్ర సోమవారం ఉదయం ప్రారంభమైంది. ఈ సంద‌ర్భంగా జగన్నాథుడి భక్తులకు రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్ కోవింద్ శుభాకాంక్ష‌లు తెలిపారు. జ‌గ‌న్నాథుడి ఆశీర్వాదంతో దేశ ప్ర‌జ‌లు ఆనందంతో, ఆయురారోగ్యాల‌తో నిండి ఉండాల‌ని రాష్ట్రపతి ఆకాంక్షించారు. అదేవిధంగా ప్రధాని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, కేంద్రహోం మంత్రి అమిత్ షా తదితరులు కూడా దేశ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. క‌రోనా కార‌ణంగా జ‌గ‌న్నాథుని ర‌థ‌యాత్ర‌ను ఒడిశా ప్ర‌భుత్వం ఈ ఏడాది పూరీకే ప‌రిమితం చేసిన విషయం తెలిసిందే. గ‌తేడాది మాదిరిగానే భ‌క్తులు లేకుండా ర‌థ‌యాత్ర చేపట్టారు. ర‌థ‌యాత్ర నేప‌థ్యంలో పూరీలోని అన్ని దారుల‌ను మూసివేసి, రాక‌పోక‌ల‌ను నిలిపి వేశారు. మంగళవారం రాత్రి 8 గంట‌ల వ‌ర‌కు పూరీలో క‌ర్ఫ్యూ విధించారు. పూరీలోకి ఇత‌ర ప్రాంతాల నుంచి భ‌క్తులు రాకుండా ఉండేందుకు క‌ర్ఫ్యూ విధించినట్టు పోలీసులు తెలిపారు.

My warm greetings to all countrymen, especially all the devotees in Odisha, on the auspicious occasion of Rath Yatra of Lord Jagannath. I wish, with the blessings of Lord Jagannath, lives of all countrymen remain full of happiness, prosperity & health: President Ram Nath Kovind pic.twitter.com/qS9X9x6wQq

— ANI (@ANI) July 12, 2021