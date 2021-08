‘పుష్ప’ పార్ట్-1 రిలీజ్ డేట్ పిక్స్..

హైదరాబాద్: ఐకాన్ స్టార్ అల్లుఅర్జున్, క్రీయేటీవ్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కుతున్న క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ ‘పుష్ప’ నుంచి మరో అప్డేట్ వచ్చింది. ‘పుష్ప’ మూవీని రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కిస్తున్నట్లు గత కొన్నిరోజులుగా వార్తలు వినిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇప్పడిదే నిజమైంది. ‘పుష్ప’ మూవీని రెండు పార్ట్ లుగా రూపొందిస్తున్నారు. తొలి పార్ట్ ను డిసెంబర్ లో క్రిస్మస్ కానుకగా విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని కొద్దిసేపటిక్రితమే మూవీ మేకర్స్ సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడిస్తూ పోస్టర్ ను విడుదల చేశారు. ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను అత్యంత భారీ బడ్జెట్ తో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మాణ సంస్థ నిర్మిస్తోంది. ఇందులో బన్నీ సరసన తొలిసారిగా యంగ్ బ్యూటీ రష్మికా మంధనా కథానాయికగా నటిస్తోంది. ఇక, ఈ మూవీ నుంచి ఆగ‌స్ట్ 13న తొలి సాంగ్ విడుదల చేయనున్నట్లు నిన్న దేవిశ్రీ ప్రసాద్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా వెల్లడించారు.

Happy birthday my dear friend @ThisIsDSP. Can’t wait for the world to witness the fantastic album you have composed for #Pushpa, and fall in love with you and your music yet again. Keep entertaining us with your magic. pic.twitter.com/Xnd1aML2QC

— Allu Arjun (@alluarjun) August 2, 2021