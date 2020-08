20 సార్లు దాటితే చార్జీ

యుపిఐ వినియోగంపై ప్రైవేటు బ్యాంకులు

న్యూఢిల్లీ : నెల రోజుల్లో యుపిఐ (యునిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్‌ఫేస్)ని 20 సార్ల కంటే ఎక్కువగా వినియోగించుకుంటే ప్రైవేటు బ్యాంకులు చార్జీలను విధిస్తున్నాయి. పరిమితి దాటితే ఆ తర్వాత నుంచి రూ.2.5 నుంచి రూ.5 వరకు చార్జీని ప్రైవేటు బ్యాంకులు ప్రవేశపెట్టాయి. ప్రభుత్వ ప్రకారం, యుపిఐ చెల్లింపులు ఉచితం, కానీ పనికిరాని లావాదేవీలు వ్యవస్థపై భారం చూపకుండా నిరోధించేందుకు చార్జీలను ప్రవేశపెట్టినట్టు బ్యాంకర్లు చెబుతున్నాయి.

పెరిగిన యుపిఐ చెల్లింపులు

కరోనా వైరస్ మహమ్మారి కారణంగా గత కొన్ని నెలలుగా దేశంలో ఆన్‌లైన్, డిజిటల్ లావాదేవీలు గణనీయంగా పెరిగాయి. దీనిలో నెఫ్ట్, ఆర్‌టిజిఎస్, ఐఎంపిఎస్‌తో కూడిన పేమెంట్లకు యుపిఐ సహకారం అందించింది. ఇటీవల కాలంలో యుపిఐ ద్వారా నగదు బదిలీలు, చెల్లింపులు పెరిగాయి. అయితే ప్రైవేటు బ్యాంకులు కేంద్ర ప్రభుత్వ నిబంధనలను విస్మరించి దీనిపై నిశబ్దంగా చార్జీలను వసూలు చేయడం ప్రారంభించాయి.

టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా నివేదిక ప్రకారం, 20 సార్లు యుపిఐ చెల్లింపుల తరువాత ప్రైవేట్ బ్యాంకులు ప్రతి లావాదేవీకి 2.5 నుండి 5 రూపాయల వరకు చార్జీ వసూలు చేస్తున్నాయి. చిన్న లావాదేవీల సంఖ్యను తగ్గించడానికి 20 లావాదేవీల పరిమితి తర్వాత ఈ చార్జీని విధించినట్లు ప్రైవేట్ బ్యాంకులు పేర్కొంటున్నాయి. కరోనా సమయంలో యుపిఐ ద్వారా చెల్లింపులు ప్రతి నెల 8 శాతం పెరుగుతున్నాయి. 2019 ఏప్రిల్‌లో 80 కోట్ల యుపిఐ లావాదేవీలు జరిగాయి. 2020 ఆగస్టులో యుపిఐ లావాదేవీల సంఖ్య 160 కోట్లకు చేరుకుంటుందని అంచనా వేశారు.

