తెలంగాణ ప్రయాణీకులకు క్వారంటైన్: ద.మ.రైల్వే

హైదరాబాద్: తెలంగాణ నుంచి ఢిల్లీ వెళ్లాలనుకునే ప్రయాణీకులకు ఇకనుంచి అంత సులువు కాదని దక్షణ మధ్య రైల్వే ప్రకటించింది. ఢిల్లీ వెళ్లే ప్రయాణీకులు అక్కడ దిగిన వెంటనే 14 రోజులు క్వారంటైన్‌లో ఉండాల్సిందేనని స్పష్టం చేసింది. రెండు డోసులు వ్యాక్సిన్ వేయించుకున్నవారు కూడా స్టేషన్‌కు వెళ్లే సమయానికి 72 గంటల ముందు ఆర్.టి.పి.సి.ఆర్ టెస్టు చేయించుకోవాలన్నారు. నెగెటివ్ వచ్చినవారు కూడా కనీసం వారం రోజులు క్వారంటైన్‌లో ఉండాల్సిందేనన్నారు. ఈ నిబంధనలు పరిగణనలోనికి తీసుకుని ప్రయాణం చేయాలని ద.మ.రైల్వే సూచించింది. తెలంగాణ, ఎపిలో ఎన్ 440కె వేరియంట్ వైరస్ విజృంభిస్తోందని పరిశోధనా సంస్థలు వెల్లడించడంతో ఢిల్లీ ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. విమానాల్లో వచ్చేవారు కూడా 14 రోజులు క్వారంటైన్‌కు వెళ్లాల్సి ఉంటుందని ఎయిర్ ఇండియా ఆదివారం ప్రకటించింది.

Quarantine must for those coming from TS to Delhi