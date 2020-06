చైనా దురాక్రమణను మోడీ బహిరంగంగా ఖండించాలి

కాంగ్రెస్ నేత కపిల్ సిబల్ డిమాండ్

న్యూఢిల్లీ: భారత భూభాగంలో చైనా అక్రమ చొరబాటును ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ బహిరంగంగా ఖండించాలని కాంగ్రెస్ శనివారం డిమాండు చేసింది. వాస్తవాధీన రేఖ(ఎల్‌ఎసి) సమస్యను కఠినంగా, సత్వరమే పరిష్కరించేందుకు కేంద్రం చర్యలు తీసుకోవాలని కాంగ్రెస్ కోరింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు కపిల్ సిబల్ శనివారం నాడిక్కడ విలేకరులతో వీడియో సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ప్రధాని మోడీ జాతినుద్దేశించి ప్రసంగించాలని, భారత భూభాగాన్ని ఆక్రమించుకోవడానికి ఎవరైనా ప్రయత్నిస్తే వారిని గెంటివేస్తామని ప్రధాని ప్రజలకు వాగ్దానం చేయాలని కోరారు.

ప్రధానికి, ఆయన వాగ్దానానికి యావత్ దేశమూ, యావత్ ప్రతిపక్షమూ అండగా నిలుస్తాయని సిబల్ తెలిపారు. మోడీ ప్రభుత్వంలో గత ఆరేళ్లలో అతి పెద్ద దౌత్య వైఫల్యం జరిగిందని ఆయన ఆరోపించారు. చైనాతో ఏర్పడిన ఎల్‌ఎసి వివాదాన్ని పరిష్కరించడానికి సత్వరమే కొన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని మాజీ కేంద్ర మంత్రి కూడా అయిన సిబల్ సూచించారు. ఆ చర్యలు చాలా కఠినంగా ఉండాలని ఆయన అన్నారు. అయితే అవి ఎలాంటివో, ఎప్పుడు తోసుకోవాలని నిర్ణయించాల్సింది ప్రభుత్వమేనని ఆయన పేర్కొన్నారు.

Quick action should be taken to resolve LAC issue