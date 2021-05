45% పొరుగు రోగులే

ఇప్పటికే వారికి మెరుగైన చికిత్స అందిస్తున్నాం

ఎపి, కర్నాటక, చత్తీస్‌గఢ్, మహారాష్ట్రతో పాటు ఢిల్లీ, బీహార్ నుంచీ ఇక్కడికి వస్తున్నారు మంచి వసతులతో

హైదరాబాద్‌పై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది

పడకలు పెంచినా వనరులు లేకపోతే సమస్యలు

ఆయా రాష్ట్రాల సిఎస్‌లకు ఇప్పటికే లేఖలు రాశాం

ముందస్తు అనుమతి, బెడ్ రిజర్వు ఉన్నోళ్లను ఆపలేదు

రోగులకు అనుగుణంగా కేంద్రం వసతులు, ఆక్సిజన్, ఔషధాల కోటా పెంచాలి : హెల్త్ డైరెక్టర్ డా.జి.శ్రీనివాసరావు

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : రాష్ట్రంలో రోజురోజుకి కరోనా పేషెంట్ల సంఖ్య పెరిగిపోతుందని, ఈ క్రమంలో వారికి అనుగుణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం వనరులు పెంచాల్సిన అవసరం ఉందని హెల్త్ డైరెక్టర్ డా జి శ్రీనివాసరావు స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్‌లోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు కొవిడ్ రోగులు బారులు కడుతున్నారన్నారు. ఇక్కడ మెరుగైన వైద్యం అందుతుండటంతో వివిధ జిల్లాలతో పాటు ఏపి, కర్ణాటక, మహరాష్ట్ర, చత్తీస్‌గఢ్, వంటి రా్రష్ట్రాల నుంచి కూడా పేషెంట్లు పెద్ద సంఖ్యలో వస్తున్నారన్నారు. దీంతో మందులు, మౌళిక వసతుల కొరత ఏర్పడే ప్రమాదం ఉందన్నారు. తద్వారా పేషెంట్లకు నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉందని ఆయన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటికే 45 శాతం మంది ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన వారు ఇక్కడ చికిత్స పొందుతున్నారన్నారు.

కానీ వారితో పాటు మన రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా మెరుగైన వైద్యం అందించడం తమ బాధ్యతని ఆయన గుర్తుచేశారు. ఈక్రమంలోనే ముందస్తు అనుమతి, బెడ్ రిజర్వ్ ఉన్నోళ్లను మాత్రమే తెలంగాణకు రావాలని ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి చేసిందన్నారు. ఇప్పటికే చాలా మంది పేషెంట్లు ప్రతి రోజూ వచ్చి బెడ్లు దొరకక అంబులెన్స్‌లో తిరుగుతున్నారని, దీని వలన పేషెంట్ ఎంతో నష్టపోతాడని ఆయన చెప్పారు. పడకలు పెంచేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ, వనరులు లేకపోతే వైద్యులు ఏం చేయలేని పరిస్థితి ఉంటుందన్నారు. దీంతో అనేక మందికి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని ఆయన అన్నారు. అయితే అనుమతి, ఉన్నోళ్లను ఇప్పటి వరకు ఎవరినీ ఆపలేదన్నారు. గడిచిన 24 గంటల్లో ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన సుమారు 7 అంబులెన్స్‌లు మన రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించాయన్నారు. కరోనా సెకండ్‌వేవ్‌లో పరిస్థితులు పూర్తి భిన్నంగా ఉన్నాయని డిహెచ్ అన్నారు.

గతంలో ఎవరైనా కరోనా బాధితుడు ఆసుపత్రిలో చేరితే కేవలం వారంలో డిశ్చార్జీ అయ్యే వారని, కానీ ఇప్పుడు చేరితే కోలుకోవడానికి 2,3 వారాల సమయం పడుతుందన్నారు. ఈక్రమంలో ఫస్ట్‌వేవ్‌లో18వేల బెడ్లు ఉంటే ప్రస్తుతం వాటిని 53 వేలకు పెంచామన్నారు. వీటిలో సుమారు ఐసియూ,ఆక్సిజన్ పడకలు 80 శాతం నిండిపోయాయన్నారు. దీంతోనే అనుమతి, బెడ్ రిజర్వ్ అడిగామన్నారు. తద్వారా ఆసుపత్రి వర్గాలు మాకు ఒక పద్ధతి ప్రకారం రోగి సమాచారాన్ని అందిస్తాయన్నారు. తాము దాన్ని పరిశీలించి వెంటనే అనుమతులు జారీ చేస్తామన్నారు.ఆధ్రువీకరణ పత్రాన్ని రాష్ట్ర సరిహద్దులో ఉన్న మా బృందాలకు పంపిస్తామన్నారు. వారు దాన్ని పరిశీలించి వెంటనే రోగులను రాష్ట్రంలోకి అనుమతిస్తున్నారన్నారు.ఈ ప్రక్రియ చాలా సులభంగా జరుగుతోందన్నారు. దీంతో రిజర్వ్ చేసుకున్న బెడ్‌ను మరో రోగికి కేటాయించడానికి వీలుండదన్నారు. దీని వలన ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి రోగి రాగానే చికిత్స మొదలు పెట్టడానికి అవకాశం కలుగుతుందని ఆయన చెప్పారు..

ఇతర రాష్ట్రాల వారిని ఇబ్బంది పెట్టే ఉద్దేశ్యం లేదు

ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వేల మందికి చికిత్స అందిస్తున్నామని, ఏ రాష్ట్ర ప్రజలను తాము ఇబ్బంది పెట్టాలని అనుకోవట్లేదని డిహెచ్ అన్నారు. ఏపితో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి చికిత్స కోసం వచ్చే రోగులకు డిహెచ్ పలు సూచనలు చేశారు. పొరుగు రాష్ట్రం నుంచి బయలుదేరడానికి ముందే ఇక్కడ ఆసుపత్రిని సందర్శించాలన్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో పడకలు లేకుండా అనేక మంది ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరుగుతున్నట్లు తమ పరిశీలనలో తేలిందన్నారు. దీంతోనే ఏపి చత్తీస్‌గఢ్, మహరాష్ట్రల ప్రభుత్వాలకు తెలంగాణ సిఎస్ లేఖ రాసినట్లు గుర్తుచేశారు. ఆయా రాష్ట్రాల్లో చికిత్స పొందుతున్న వారు ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు సదరు ఆసుపత్రి వారే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వివరాలు పంపాలన్నారు.

ఈ వివరాలను పరిశీలించిన తర్వాత అనుమతిస్తామని చెప్పుకొచ్చారు. వీటి కొరకు స్టేట్ కంట్రోల్ రూమ్‌ని కూడా ఏర్పాటు చేశామన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో ఇతర రాష్ట్రాల పేషెంట్లు పెరిగితే మన దగ్గర మెడిసిన్స్, బెడ్స్ కొరత ఏర్పడుతుందన్నారు. మరోవైపు బిహార్, ఢిల్లీ, నుంచి సైతం రోగులు ఇక్కడికి వస్తున్నట్లు తాము గుర్తించామన్నారు. కానీ ఎవరికి ఎలాంటి ఇబ్బంది పెట్టలేదన్నారు. మరోవైపు కేంద్రం ఇస్తున్న ఆక్సిజన్ ఏ రోజుకి ఆ రోజే సరిపోతుందన్నారు. కేటాయింపులు పెంచాలని పలుమార్లు విజ్ఞప్తి చేసినా స్పందన లేదన్నారు. దీంతో ఆక్సిజన్ వృథా కాకుండా అడిట్ విధానం పెట్టుకున్నామన్నారు.

కొన్ని నిమిషాల్లో అనుమతిస్తున్నాం…

రాష్ట్రంలో ఉన్న 15 నుంచి 20 పెద్ద ఆసుపత్రుల్లోనే అందరికీ బెడ్స్ కావాలని తిరుగుతున్నారని, దీంతోనే తాము లైవ్ డ్యాష్‌బోర్డు విధానాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చామని డిహెచ్ చెప్పారు. పేషెంట్ ఏదైనా ఆసుపత్రికి వెళ్లడానికి ముందు రోగి పరిస్థితిని బట్టి నోడల్ ఆఫీసర్ సదరు ఆసుపత్రితో మాట్లాడి అనుమతి ఇస్తారన్నారు. అప్పుడు వెంటనే ఆసుపత్రిలో చేరి చికిత్స పొందవచ్చన్నారు. అలా కాకుండా బెడ్స్ కోసం ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరగడం సరికాదన్నారు. అంతేగాక హై కోర్డు ఆదేశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎప్పటికప్పుడు పడకల వివరాలను కూడా లైవ్‌లో అప్‌డేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నామన్నారు. ఏదేమైనా నాణ్యమైన వైద్యసేవలు అందించడమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్య ఉద్దేశ్యమన్నారు. దీనికి ఇతర రాష్ట్రాల అధికారులూ సహకరించాలన్నారు. మరోవైపు దరఖాస్తు చేసుకున్న కొన్ని నిమిషాలు, గంటల్లోనే రాష్ట్రానికి ప్రవేశించేందుకు అనుమతి ఇస్తున్నామన్నారు. అందుకోసం 24 గంటలు టీమ్స్ పనిచేస్తున్నాయని తెలిపారు.

నెగెటివ్ రిపోర్టు అడగడం లేదు…

ఇతర రాష్ట్రాల వలే తాము ఏ ఒక్క పేషెంట్‌కు నెగటివ్ రిపోర్టు అడగటం లేదన్నారు. అంతేగాక లాక్‌డౌన్ సడలింపు సమయంలో వేరే రాష్ట్రాల వారిని ఆపడం లేదని డిహెచ్ స్పష్టత ఇచ్చారు. ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలుగకుండా జిల్లా బోర్డర్ వద్ద పోలీస్, హెల్త్ డిపార్ట్‌మెంట్‌లు నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నాయన్నారు. మరోవైపు అనుమతి ఉన్నోళ్లకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలుగకూడదని ఇప్పటికే 17 జిల్లాల కలెక్టర్లు, సిపిలు, అధికారులతో టెలి కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించామన్నారు. అనుమతి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరినీ రాష్ట్రంలోకి పంపాలని సూచించామన్నారు. అయితే ప్రస్తుతానికి ప్రభుత్వాతసుపత్రుల్లో మెరుగైన వైద్యం అందుతుందని, అనవసరంగా ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు వెళ్లి ఇబ్బందులు పడొద్దని ఆయన సూచించారు. మరోవైపు నిబంధనలకు మించి ఫీజులు వసూల్ చేసే ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులపై చర్యలు తీసుకునేందుకు సిద్ధమైనట్లు డా శ్రీనివాసరావు అన్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పటికీ మానవతా దృక్పథంతోనే వ్యవహరిస్తోందన్నారు. రాష్ట్రానికి ఎవరైనా రావొచ్చని, కానీ ఇక్కడ సరైన వనరులు ఉన్నాయో లేదో అనేది మాత్రం ముందుగా పరిశీలించాలన్నారు.

