జాత్యహంకారులకు మా దేశంలో స్థానం లేదు : బ్రిటన్ ప్రధాని

మితవాదుల ఆందోళనపై జాన్సన్ మండిపాటు

లండన్ : లండన్‌లో ఆందోళనకు దిగిన మితవాదులపై బ్రిటన్ ప్రధాని బోరిస్ జాన్సన్ మండిపడ్డారు. తమ దేశంలో జాత్యాహంకార థగ్గులకు స్థానం లేదంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. శనివారం సెంట్రల్ లండన్‌లో చేపట్టిన ఆందోళన హింసాత్మక రూపం దాల్చడం పట్ల జాన్సన్ అసహనం వ్యక్తం చేశారు. పార్లమెంట్ స్కేర్ వద్ద నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వందలాదిమంది ఆందోళనలో పాల్గొని పోలీసులతో ఘర్షణకు దిగారు. ఆ సందర్భంగా ఆరుగురు పోలీస్ అధికారులు గాయపడినట్టు ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. మన స్మారకాల్ని కాపాడుకుందాం అంటూ ఈ ఆందోళన చేపట్టారు. పోలీసులపై బాటిళ్లు, క్యాన్లు, నిప్పు రవ్వలూ విసిరారు. ఈ నేపథ్యంలోనే పోలీసులపై దాడులకు పాల్పడేవారిని కఠినంగా శిక్షిస్తామని జాన్సన్ హెచ్చరించారు.

ఈ ఆందోళనకు సంబంధించి 100మందిని అరెస్ట్ చేసినట్టు జాన్సన్ తెలిపారు. ఆదివారం పార్లమెంట్ ముందు ఓ పోలీస్ స్మారకం వద్ద మూత్ర విసర్జనకు పాల్పడ్డ మరో వ్యక్తిని కూడా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఓ విధంగా మితవాదుల ఆందోళన నల్లజాతీయుల నిరసనలకు వ్యతిరేకమైనది. మే 25న అమెరికాలో జార్జిఫ్లాయిడ్ హత్యోదంతం తర్వాత ప్రపంచవ్యాప్తంగా నల్ల జాతీయులు జాతి వివక్షకు వ్యతిరేకంగా నిరసనలు తెలుపుతున్న విషయం విదితమే. లండన్‌సహా బ్రిటన్‌లోని పలు నగరాల్లోనూ నిరసనలు కొనసాగుతున్నాయి. శనివారం కూడా నల్లజాతీయులు లండన్‌లోనే మరో వైపున శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపారు. ఈ నిరసనల కారణంగానే పార్లమెంట్ ముందున్న విన్‌స్టన్ చర్చిల్, గాంధీ, మండేలా విగ్రహాలకు బ్రిటన్ ప్రభుత్వం ముసుగులు తొడిగి రక్షణ కల్పించింది.

