‘రాధే శ్యామ్’ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి

హైదరాబాద్ : ప్రముఖ హీరో ప్రభాస్, నటి పూజా హెగ్డే జంటగా నటించిన సినిమా ‘రాధే శ్యామ్’. ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి అయినట్టు దర్శకుడు రాధాకృష్ణ తెలిపారు. మూడురోజుల్లో ఈ సినిమా నుంచి భారీ సర్‌ప్రైజ్ ఇస్తున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు. సినిమా నుంచి ఏ భారీ సర్‌ప్రైజ్ ఇవ్వబోతున్నారోనన్న కుతుహాలంలో ప్రభాస్ అభిమానులు ఉన్నారు. రెబల్ స్టార్ కృష్ణంరాజు, టీ – సిరీస్ భూషణ్ కుమార్ సమర్పణలో యూవీ క్రియేషన్ బ్యానర్ పై వంశీ, ప్రమోద్, ప్రసీదలు ఈ సినిమాను భారీ బడ్జెట్ తో నిర్మించారు. బాహుబలితో పాన్ ఇండియా స్టార్ గా మారిన ప్రభాస్ ‘రాధే శ్యామ్’ సినిమాపై భారీ ఆశలు పెట్టుకున్నారు.

All done with the last schedule of #RadheShyam … I spread my love to all our darling fans !! This pandemic had a a toll on all our expectations!! An update is on the way

— Radha Krishna Kumar (@director_radhaa) July 28, 2021