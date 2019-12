టెన్నిస్‌ రారాజు

ప్రపంచ టెన్నిస్‌లో రఫెల్ హవా

మన తెలంగాణ/క్రీడా విభాగం: ఈ ఏడాది ప్రపంచ పురుషుల టెన్నిస్‌లో స్పెయిన్ రఫెల్ నాదల్ స్పష్టమైన ఆధిపత్యం చెలాయించాడు. ఈ ఏడాది రెండు గ్రాండ్‌స్లామ్ సింగిల్స్ టైటిల్స్‌తో పాటు ప్రతిష్టాత్మకమైన వరల్డ్ టూర్ టోర్నీలో కూడా ఛాంపియన్‌గా నిలిచాడు. అంతేగాక సింగిల్స్ ర్యాంకింగ్స్‌లో తిరిగి టాప్ ర్యాంక్‌ను అందుకున్నాడు. కొన్నేళ్ల క్రితం వరుస ఓటములతో కెరీర్‌నే ప్రశ్నార్థకంగా మార్చుకున్న నాదల్‌కు 2019 సంవత్సరం కొత్త ఊపు ఇచ్చిందనే చెప్పాలి. ఈ ఏడాది నాదల్ కెరీర్‌లో మరుపురాని తీపి జ్ఞాపకంగా మిగిలి పోవడం ఖాయం.

తన చిరకాల ప్రత్యర్థులు నొవాక్ జకోవిచ్ (సెర్బియా), రోజర్ ఫెదరర్ (స్విట్జర్లాండ్)లను వెనక్కినెట్టి నాదల్ ప్రపంచ టెన్నిస్‌లో ఆధిపత్యం చెలాయించాడు. ఆరంభంలోనే జకోవిచ్ జోరు కొనసాగింది. అయితే నాదల్ ఫ్రెంచ్ ఓపెన్, అమెరికా ఓపెన్ టైటిల్స్‌తో తిరిగి ఫామ్‌లోకి వచ్చాడు. జకోవిచ్ ఆధిపత్యానికి తెరదించుతూ పురుషుల సింగిల్స్ ర్యాంకింగ్స్‌లో తిరిగి అగ్రస్థానానికి చేరుకున్నాడు. గతంతో పోల్చితే ప్రస్తుతం ఆట ఎంతో మెరుగైందనే చెప్పాలి. పూర్తి ఫిట్‌నెస్‌తో ప్రపంచ టెన్నిస్‌లో తిరుగులేని శక్తిగా మారాడు. ఒకప్పుడూ తనకు కొరకరాని కొయ్యగా మారిన జకోవిచ్, ఫెదరర్‌లను అలవోకగా ఓడిస్తూ వరుస టైటిల్స్ సాధించాడు. ఇప్పటికే కెరీర్‌లో 19 గ్రాండ్‌స్లామ్ టైటిల్స్ నెగ్గి ఆల్‌టైమ్ రికార్డుకు అడుగు దూరంలో నిలిచాడు.

ఒక టైటిల్‌ను నెగ్గితే రోజర్ ఫెదరర్ పేరిట ఉన్న అత్యధిక 20 గ్రాండ్‌స్లామ్ టైటిల్స్ రికార్డును సమం చేస్తాడు. ఇక రెండు సాధిస్తే మాత్రం చరిత్రలో అత్యధిక సింగిల్స్ గ్రాండ్‌స్లామ్ టైటిల్స్ నెగ్గిన ఆటగాడిగా చరిత్ర సృష్టిస్తాడు. ప్రస్తుత ఫామ్‌ను చూస్తుంటే నాదల్‌కు ఈ రికార్డును అందుకోవడం పెద్ద కష్టం కాదనే చెప్పొచ్చు. అయితే ఈ క్రమంలో ప్రత్యర్థి జకోవిచ్ నుంచి తీవ్ర ప్రతిఘటన ఎదురు కావడం మాత్రం ఖాయం. అంతేగా సిట్సిపాస్ (గ్రీక్), డొమినిక్ థిమ్ (ఆస్ట్రియా), డానిల్ మోద్వేదేవ్ (రష్యా) వంటి యువ ఆటగాళ్లతో నాదల్‌కు గట్టి ఎదురు కానుంది. 2019 సంవత్సరంలో వీరంత మెరుగైన ఆటతో ఆకట్టుకున్నారు.

కొత్త ఆటగాళ్ల రాకతో ప్రపంచ పురుషుల టెన్నిస్‌లో పోటీ తీవ్రంగా మారింది. అయినా ఇప్పటికీ ముగ్గురు సీనియర్ ఆటగాళ్లే పురుషుల టెన్నిస్‌లో ఆధిపత్యం చెలాయించడం విశేషం. ఇక గ్రాండ్‌స్లామ్ టెన్నిస్‌లో మాత్రం నాదల్, జకోవిచ్, ఫెదరర్‌లు ఆ మాత్రమే టైటిల్స్ సాధిస్తూ ఇతరులకు అందనంత ఎత్తులో కొనసాగుతున్నారు. రెండేళ్లుగా జరిగిన రెండు గ్రాండ్‌స్లామ్ టోర్నీల్లో కలిపి నాదల్, జకోవిచ్ చెరో ఐదేసి టైటిల్స్ సాధించారు. మిగిలిన రెండు టైటిల్స్‌ను ఫెదరర్ సాధించాడు.

పడిలేచాడు..

మూడేళ్ల క్రితం చూస్తే నాదల్ ఆట తీరు అత్యంత దయనీయంగా సాగింది. వరుస ఓటములు ఒకవైపు, గాయాలు మరోవైపు వెంటాడాయి. దీనికి తోడు కుటుంబ తగాదాలు నాదల్‌ను మరింత కష్టాల్లోకి నెట్టాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నాదల్ కెరీర్ ముగిసిందనే అంచనకు చాలా మంది వచ్చేశారు. భవిష్యత్తులో ఒక్క టైటిల్‌ను సాధించినా అది గొప్పేనని విశ్లేషకులు సయితం అభిప్రాయపడ్డారు. దీనికి తోడు ప్రపంచ పురుషుల టెన్నిస్‌లో జకోవిచ్, ఆండ్రీ ముర్రే (బ్రిటన్)లు హవా కొనసాగింది. ఫెదరర్ కూడా అడపాదడపా టైటిల్స్‌తో పర్వాలేదనిపించాడు. అంతేగాక సొంగా, డెల్‌పొట్రో, నిషికోరి వంటి యువ ఆటగాళ్లు కూడా గ్రాండ్‌స్లామ్ టైటిల్స్‌తో ఆకట్టుకున్నాడు.

ఇలాంటి స్థితిలో నాదల్ మళ్లీ పూర్వ వైభవం సాధించడం అసాధ్యంగా కనిపించింది. ఒక దశలో నాదల్ కూడా రిటైర్మైంట్ ప్రకటించాలనే నిర్ణయానికి వచ్చేశాడు. కానీ, ఆటకు కొంత కాలం విశ్రాంతి ప్రకటించిన తర్వాత నాదల్ మళ్లీ పుంజుకున్నాడు. క్రమంగా ఆటను మెరుగు పరుచుకుంటూ ముందుకు సాగాడు. దీనికి తోడు జకోవిచ్, ముర్రేలు గాయాల బారీన పడడంతో నాదల్ పని మరింత సులువుగా మారింది. అందివచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగాడు. ఇక, ఒక్క ఫెదరర్‌తో తప్ప ఇతర ఆటగాళ్లతో నాదల్‌కు పెద్దగా పోటీ ఎదురు కాలేదనే చెప్పాలి. 2018లో నాదల్ ఏకంగా రెండు టైటిల్స్ సాధించి మళ్లీ గాడిలో పడ్డాడు. ఫ్రెంచ్ ఓపెన్, అమెరికా ఓపెన్ టైటిల్స్ సాధించడమే కాకుండా ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌లో కూడా రన్నరప్‌గా నిలిచాడు.

ఈ ఏడాది ఏకంగా మూడు గ్రాండ్‌స్లామ్ టోర్నీల్లో ఫైనల్‌కు చేరాడు. ఇందులో ఫ్రెంచ్ ఓపెన్, అమెరికా ఓపెన్‌లో విజేతగా నిలిచాడు. అంతేగాక పలు ఇతర టోర్నీల్లో కూడా టైటిల్స్ సాధించాడు. దీంతోపాటు తిరిగి పురుషుల సింగిల్స్‌లో నంబర్‌వన్ ర్యాంక్‌ను సొంతం చేసుకున్నాడు. 2020లో కూడా మరింత మెరుగైన ఆటతో చెలరేగేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. ఈ ఏడాది రెండు టైటిల్స్ గెలిచి చరిత్ర సృష్టించాలనే పట్టుదలతో నాదల్ ఉన్నాడు. ఇక, సీజన్ చివరగా జరిగిన ప్రపంచ టూర్ ఫైనల్స్ టోర్నీలో టైటిల్ సాధించి రానున్న సీజన్‌కు సమరోత్సోహంతో సిద్ధమయ్యేందుకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకున్నాడు.

Rafael Nadal will finish the year as world No 1