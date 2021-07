‘పెళ్ళి సందడి‘ సినిమా నుంచి రాఘవేంద్రరావు ఫస్ట్ లుక్ విడుదల

హైదరాబాద్ : పెళ్లి సందడి సినిమాతో దర్శకేంద్రుడు కె.రాఘవేంద్రరావు తొలి సారి వెండి తెర మీద కనిపించబోతున్నారు. గతంలో ఆయన దర్శకత్వంలో వచ్చి అఖండ విజయం సాధించిన ’పెళ్లి సందడి‘ సినిమాను అదే పేరుతో మళ్లీ తీసున్నారు. ఈ సినిమాలో హీరో శ్రీకాంత్ కొడుకు రోషన్, గౌరీ రోనాంకి జంటగా నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో రాఘవేంద్ర రావు వశిష్ట అనే పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో శుక్రవారం రాఘవేంద్రరావుకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ ను ఆయన శిష్యుడు, దర్శకధీరుడు రాజమౌళి ట్విట్టర్ ద్వారా విడుదల చేశారు. ఈ వీడియోలో రాఘవేంద్రరావు స్టైలిష్ గా కనిపిస్తున్నారు. హీరో రోషన్ పాటు అనాటి ‘పెళ్లి సందడి’ సినిమా హీరోయిన్ దీప్తి భట్నాగర్, రాజేంద్రప్రసాద్ కూడా ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్నారు.

After directing over 100 films, our Mounamuni comes in front of the camera.. Here's the first look of @Ragavendraraoba garu as an actor, with #PelliSandaD. https://t.co/JZtORcdd0a#Roshann #SreeLeela @mmkeeravaani #GowriRonanki @arkamediaworks @Shobu_

— rajamouli ss (@ssrajamouli) July 30, 2021