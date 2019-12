న్యూఢిల్లీ: టీమిండియా దిగ్గజ క్రికెటర్, మిస్టర్ డిపెండబుల్ రాహుల్ ద్రవిడ్ కుమారుడు సమిత్.. అండర్-14 రాష్ట్ర క్రికెట్ టోర్నమెంట్‌లో మెరుపులు మెరిపిస్తున్నాడు. తాజాగా వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలెవన్ జట్టు తరఫున బరిలో దిగిన సమిత్.. ధర్వాడ్ జట్టుతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో డబుల్ సెంచరీ సాధించాడు. మొదటి ఇన్నింగ్స్‌లో సుమిత్ 201 పరుగులు, రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో 94 పరుగులు చేశాడు. అంతేకాదు, బౌలింగ్‌లో 3 వికెట్లు కూడా తీసుకున్నాడు. సమిత్ జోరుతో ఈ మ్యాచ్ డ్రాగా ముగిసింది. ఈ సందర్భంగా సమిత్‌పై సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు ప్రశంసల కురుపిస్తున్నారు. తండ్రికి తగ్గ తనయుడు అంటూ కొనియాడుతున్నారు. కాగా, రాహుల్ ద్రవిడ్ ప్రస్తుతం భారత అండర్-19 జట్టుకు కోచ్‌గా పనిచేస్తున్నాడు.

