ఆదివాసి నృత్యోత్సవ వేడుకలను ప్రారంభించిన రాహుల్ గాంధీ

రాయ్‌పూర్‌ : కాంగ్రెస్ లీడర్ రాహుల్ గాంధీ ఛత్తీస్ గడ్ లోని రాయ్‌పూర్‌ లో ఆదివాసి నృత్యోత్సవ వేడుకలను ప్రారంభించారు. ఈ వేడుకలు 3 రోజుల పాటు జరుగనున్నాయి. ఈ వేడుకలో దేశంలోని 25 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలితప్రాంతాల నుంచి మొత్తం 1200 మంది ఆర్టిస్టులు పాల్గొననున్నారు. వీరితో పాటు ఉగాండా, మాల్దీవులు, బంగ్లాదేశ్‌, బెలారస్‌, శ్రీలంక, థాయ్‌లాండ్‌ దేశాల నుంచి నృత్యకారుల బృందాలు ఈ వేడుకల్లో పాల్గొననున్నాయి. తెలంగాణ గిరిజనులు గుస్సాడీ నృత్యాన్ని, ఏపీ గిరిజనులు థింసా నృత్యాన్ని ప్రదర్శించనున్నారు. అయితే ఈ వేడుకల్లో మొదటి స్థానంలో నిలిచిన బృందానికి రూ. 20 లక్షల బహుమతి, రెండో స్థానంలో నిలిచిన బృందానికి రూ. 12 లక్షలు, మూడో స్థానంలో నిలిచిన బృందానికి రూ. 8 లక్షల బహుమతి ఇవ్వనున్నారు. ఈ వేడుకలలో రాహుల్ గాంధీతో పాటు ఛత్తీస్ గడ్ సిఎం భూపేష్ బాగేల్, రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధినాయకులందరు పాల్గొన్నారు.

#WATCH Chhattisgarh: Congress leader Rahul Gandhi takes part in a traditional dance at the inauguration of Rashtriya Adivasi Nritya Mahotsav in Raipur.

— ANI (@ANI) December 27, 2019