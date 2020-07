పోలీసులకే రక్షణ లేదు.. ఇక ప్రజలకు ఏదీ?

న్యూఢిల్లీ: కాన్పూర్‌లో నేరస్థుల కాల్పులలో ఎనిమిది మంది పోలీసులు మరణించడంపై కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. పోలీసులకే రక్షణ లేకపోతే ఇక ప్రజలకు ఏముంటుందని ఆయన నిలదీశారు. కాన్పూర్‌లో క్రిమినల్స్ జరిపిన కాల్పులలో ఒక డిఎస్‌పితో సహా ఎనిమిది మంది పోలీసులు మరణించగా, మరో ఏడుగురు పోలీసులు గాయపడిన సంఘటనను రాహుల్ గాంధీ తీవ్రంగా ఖండించారు. యుపిలో గూండారాజ్యం నడుస్తోందనడానికి ఇది మరో సాక్షమని రాహుల్ ఆరోపించారు. పోలీసులకే రక్షణ లేకపోతే ఇక ప్రజలకు ఎలా ఉంటుందని ప్రశ్నిస్తూ ఆయన ట్వీట్ చేశారు.

పోలీసులపై కాల్పుల సంఘటనపై రాహుల్ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తూ మృతుల కుటుంబాలకు తన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియచేశారు. గాయపడిన పోలీసులు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. ఇలా ఉండగా, ఉత్తర్ ప్రదేశ్‌లోని ప్రయాగ్‌రాజ్‌లో ఒక కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు వ్యక్తులు మరణించిన సంఘటనను కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంక గాంధీ ప్రస్తావిస్తూ యుపిలో నేరస్థులదే రాజ్యంగా మారిపోయిందని ఆరోపించారు. ఆటవిక రాజ్యంగా మారిన యుపిలో జవాబుదారీతనం ఉండాలని ఆమె డిమాండు చేశారు.

