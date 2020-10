నాపై లాఠీచార్జీ చేశారు

ఏ చట్టం కింద నా హత్రాస్ పర్యటనను అడ్డుకున్నారు

లక్నో: కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు రాహుల్, ప్రియాంక గాంధీల హత్రాస్ పర్యటన తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. యుపిలోని హత్రాస్ ఘటనలో మృతి చెందిన యువతి కుటుంబాన్ని పరామర్శించేందుకు గురువారం వెళ్తున్న నేతలను యమునా ఎక్స్‌ప్రెస్ వే వద్ద అడ్డ్డుకున్న పోలీసులు రాహుల్, ప్రియాంకలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అంతకు ముందు గ్రేటర్ నోయిడా వద్ద పోలీసులు వారి వాహనాలను అడ్డుకోవడంతో నేతలిద్దరూ వాహనం దిగి కాలినడకన బయలుదేరారు. వారి వెంట వందలాది మంది కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు కూడా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులకు, రాహుల్‌కు మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ క్రమంలో జరిగిన తోపులాటలో రాహుల్‌గాంధీ కింద పడిపోయారు. పోలీసులు తీరుపై రాహుల్, ప్రియాంకలు తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. పోలీసులు తనను పక్కకు నెట్టివేసి లాఠీచార్జి చేశారని రాహుల్ ఆరోపించారు. ఏ చట్టంకింద అడ్డుకున్నారో చెప్పాలని రాహుల్ గాంధీ డిమాండ్ చేశారు.

ఈ దేశంలో నడిచేందుకు కూడా అవకాశం లేదా అని ప్రశ్నించారు. ‘మోడీజీ ఒక్కరే నడవాలా? సామాన్య వ్యక్తి నడవడానికి వీలు లేదా? మా వాహనాన్ని అపేశారు కాబట్టే మేము నడవడం మొదలుపెట్టాం’ అని రాహుల్ నిలదీశారు. తొలుత రాహుల్ హత్రాస్ వెళ్లకుండా అడ్డుకున్న పోలీసులు సెక్షన్ 188 కింద అరెస్టు చేస్తున్నట్లు ఆయనకు చెప్పారు. ఎపిడెమిక్ చట్టం ఉల్లంఘనకు పాల్పడ్డారని, అందుకే అడ్డుకున్నామని నోయిడా ఎసిపి తెలిపారు. రాహుల్‌ను ముందుకు వెళ్లనీయమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. దీనిపై స్పందించిన రాహుల్ .. తానొక్కడినే నడిచివెళతానని, అడ్డుకోవద్దని చెప్పినా పోలీసులు వినలేదని అన్నారు. అయితే పోలీసులు రాహుల్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కాగా ఈ సంఘటనపై యుపి మంత్రి సిద్ధార్‌థనాథ్ సింగ్ స్పందిస్తూ ఇదంతా ‘ఫొటోల కోసం గాంధీలు అడుతున్న నాటకం’ అని కొట్టిపారేశారు.

కాంగ్రెస్ నేతల పర్యటనకు ముందు కరోనా వైరస్‌ను కారణంగా చూపి యుపి అధికారులు పెద్ద ఎత్తున జనం గుమికూడడాన్ని నిషేధిసూ సరిహద్దుల్లో భారీ ఎత్తున బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఓ వైపు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు రోడ్లపై బైఠాయించి యుపి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ ఉండగా గాంధీలు ప్రయాణిస్తున్న వాహనం సరిహద్దులను దాటేసింది. అయితే గ్రేటర్ నోయిడా వద్ద పోలీసులు వారి కానాయ్‌ని ఆపేశారు. దీంతో రాహుల్, ప్రియాంకలు వాహనం దిగి నడక మొదలుపెట్టారు. వందలాది మంది కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు కూడా యుపి ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్‌కు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ వారి వెంట నడిచారు.

కొద్ది సేపు తర్వాత పెద్ద సంఖ్యలో యుపి పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని వారిని వెనక్కి నెట్టేయడానికి ప్రయత్నించారు. సమాజ్‌వాది పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా హత్రాస్ గ్రామానికి వెళ్తుండగా పోలీసులు వారిని గ్రామం సరిహద్దుల్లోనే అపేశారు. దీంతో వారు అక్కడే ఆందోళనకు దిగారు. కాగా రాహుల్, ప్రియాంకల రాక సందర్భంగా గురువారం ఉదయంనుంచే మీడియా వాళ్లు గ్రామంలోకి రాకుండా నిషేధం విధించారు. సెప్టెంబర్ 1నుంచి జనం గుంపులగా చేరడంపై నిషేధం ఉందని, ఈ ఆంక్షలను అక్టోబర్ 31 వరకు పొడిగించారని పోలీసులు చెబుతున్నారు. అయితే రాహుల్, ప్రియాంకలు గ్రామంలోకి ప్రవేశించకుండా చూడడం కోసం పోలీసులు పన్నిన ఎత్తుగడ మాత్రమేనని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరోపిస్తోంది.

ప్రభుత్వం మొద్దునిద్ర వీడే దాకా పోరాటం: ప్రియాంక

కాగా ఉన్నావ్ ఘటనలాగే హత్రాస్ ఘటనపై పోరాటం చేస్తామని ప్రియాంకగాంధీ స్పష్టం చేశారు.యుపిలో మహిళలపై అత్యాచారాలు ఆగడం లేదన్నారు. వీటికి అడ్డుకట్ట వేసేబాధ్యతలను ముఖ్యమంత్రి తీసుకోవాలన్నారు. యువతిఅంత్యక్రియల విషయంలో పోలీసుల తీరుపై విపక్షాలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాయన్నారు. మహిళల రక్షణ విషయంలో యోగి ఆదిత్యనాథ్ సర్కార్ మొద్దునిద్ర వీడేదాకా పోరాటం సాగిస్తామని స్పష్టం చేశారు. హత్రాస్ ఘటన దోషులను కఠినంగా శిక్షించాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు.

బాధితురాలిపై అత్యాచారం జరగలేదు

ఫోరెన్సిక్ నివేదిక స్పష్టంచేసిందన్న యుపి శాంతిభద్రతల డిజిపి

లక్నో: హత్రాస్ ఘటనలో బాధితురాలిపై అత్యాచారం జరగలేదని ఫోరెన్సిక్ నివేదిక వెల్లడించినట్లు ఉత్త్రప్రదేశ్ పోలీసు శాంతిభద్రతల విభాగం అదనపు డైరెక్టర్ జనరల్ ప్రశాంత్ కుమార్ చెప్పారు. మెడపై గాయం, దానివల్ల కలిగిన బాధవల్లే ఆమె మరణించినట్లు ఆయన చెప్పారు.‘ఫోరెన్సిక్ నివేదికలో వీర్యం కనుగొనబడలేదు. బాధితురాలిపై అత్యాచారం జరగలేదని ఎఫ్‌ఎస్‌ఎల్ నివేదిక ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. చివరికి బాధితురాలు పోలీసులకిచ్చిన స్టేట్‌మెంట్‌లో సైతం అత్యాచారం గురించి ప్రస్తావించలేదు. కేవలం ‘మార్ పీట్ (తీవ్రంగా కొట్టడం) గురించి మాత్రమే ప్రస్తావించింది. దీన్ని బట్టి రాష్ట్రంలో కులాల మధ్య చిచ్చుపెట్టడానికే తప్పుడు సమాచారం ప్రచారం చేశారని స్పష్టమవుతోంది. ఇందుకు బాధ్యులైనవారిపై చర్యలు తీసుకుంటాం’ అని కుమార్ చెప్పారు.

