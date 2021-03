ప్రధాని మోడీలా రోజంతా అబద్ధాలు చెప్పను

అస్సాంలో రాహుల్ వ్యాఖ్యలు

నూచేగావ్/బర్ఖేత్రి(అస్సాం): ప్రధాని నరేంద్ర మోడీలా రోజంతా అబద్ధాలు చెప్పే వ్యక్తిని తాను కానని కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యానించారు. అస్సాంలోని కామరూప్ జిల్లా చేగావ్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో బుధవారం ఆయన ఎన్నికల ప్రచారసభలో ప్రసంగిస్తూ నిజాలు తెలుసుకోవాలంటే తన మాటలను శ్రద్ధగా వినాలని ప్రజలను కోరారు. మీకు అబద్ధాలు చెప్పడానికి నేను ఇక్కడకు రాలేదు. అస్సాం, రైతులు లేదా మరే ఇతర సమస్య గురించి అబద్ధాలు వినాలనుకుంటే టివిలో ఆయన(ప్రధాని మోడీ) ఉపన్యాసాలు వినండి. రోజంతా అబద్ధాలు మాత్రమే ఆయన చెబుతారు. నిజాలు వినాలనుకుంటే మాత్రం నా మాటలు వినండి అని రాహుల్ చెప్పారు.

కాంగ్రెస్ పార్టీ తన ఎన్నికల మ్యానిఫెస్టోలో వాగ్దానం చేసిన మేరకు ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో అధికారం చేపటిన ఆరు గంటల్లోనే రైతుల రుణాలు మాఫీ చేశామని ఆయన తెలిపారు. రైతుల విజ్ఞప్తి మేరకు కేంద్రంలోని అప్పటి యుపిఎ ప్రభుత్వం రూ. 70,000 కోట్ల వ్యవసాయ రుణాలు మాఫీ చేసిందని రాహుల్ గుర్తు చేశారు. వివిధ భాషలు, జాతులు, సిద్ధాంతాలకు చెందిన ప్రజలు తన మాటలు శాంతియుతంగా వింటున్నారని, ఇది అస్సాం అంటూ ఆయన కీర్తించారు. కాని..బిజెపి మాత్రం సోదరుల మధ్య సైతం తగవులు పెట్టి విద్వేషాన్ని విస్తరిస్తుందని ఆయన ఆరోపించారు. బయటివారికి తేయాకు తోటల కాంట్రాక్టులు బిజెపి ఇస్తుందని కూడా ఆయన విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే తన సొంత ముఖ్యమంత్రిని అస్సామే ఎన్నుకుంటుందని, రాష్ట్రాన్ని నాగపూర్(ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ ప్రధాన కార్యాలయం) లేదా ఢిల్లీ నుంచి పాలించబోమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

Rahul says he’s not like PM Modi who lies to all day