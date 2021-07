కేంద్ర మంత్రుల సంఖ్య పెరిగినా వ్యాక్సినేషన్ పెరగలేదు: రాహుల్

న్యూఢిల్లీ: కేంద్రంలో మంత్రుల సంఖ్య పెరిగినా కొవిడ్19 వ్యాక్సిన్ల సం ఖ్య పెరగలేదని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రా హుల్‌గాంధీ ఎద్దేవా చేశారు. దేశంలో రోజుకు సగటున పంపిణీ అవుతున్న వ్యాక్సినేషన్ చార్ట్‌ను రాహుల్ ట్విట్టర్ లో షేర్ చేశారు. ‘వేర్ ఆర్ వ్యాక్సిన్స్’ అన్న హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ను జత చేశారు. ఇటీ వల కేంద్ర మంత్రివర్గంలోకి 43మంది ని తీసుకోగా, మొత్తం సంఖ్య 77కు చేరిన విషయం తెలిసిందే. డిసెంబర్ చివరికల్లా దేశంలోని ప్రతి ఒక్కరికీ రెండు డోసుల టీకాల పంపిణీ పూర్తి చేస్తామని కేంద్రం ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే.

జనాభాలోని 60 శాతం మందికి రెండు డోసులు పంపిణీ చేయాలన్నా రోజుకు సగటున 88 లక్షల డోసులు పంపిణీ కావాలని చార్ట్‌లో పేర్కొన్నారు. గత వారం రోజుల్లో రోజుకు సగటున 34 లక్షల డోసులే పంపిణీ అయిందని, అంటే సగటుకన్నా ఇది 54 లక్షల డోసులు తక్కువని గుర్తు చేసింది. జులై 10న 37 లక్షల డోసుల పంపిణీ జరిగింది. ఇది కూడా అవసరమైనదానికన్నా 51 లక్షల డోసులు తక్కువని తెలిపింది. థర్డ్‌వేవ్‌కు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు వ్యాక్సినేషన్‌ను వేగవంతం చేయాలని కేంద్రంలోని మోడీ ప్రభుత్వాన్ని కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేస్తోంది.

Rahul says ministers have increased but covid vaccines not increased