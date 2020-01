మరో రెండ్రోజులపాటు మోస్తరు వర్షాలు..!

హైదరాబాద్: హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం మూడు రోజుల వరకు వాతావరణ సూచనలు విడుదల చేసింది. రెండు రోజుల పాటు మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో మరో రెండు రోజులు తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఉత్తర ఒరిస్సా, దాని పరిసర ప్రాంతాలలో 1.5 కి.లోమీటర్ల నుంచి 2.1 కిలోమీటర్ల మధ్య ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం బలహీనంగా మారిందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.

తెలంగాణలో ప్రధానంగా ఆగ్నేయ దిశ నుంచి గాలులు వీస్తుండగా, ఏపిలో తూర్పుదిశ నుంచి గాలులు వీస్తున్నాయని వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది. కోస్తాంధ్ర, యానాం ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. రాయలసీమ ప్రాంతంలో రాగల మూడు రోజులు తేలికపాటిపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వివరించారు.

